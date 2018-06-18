Власти планируют отказаться от начисления пенсии в зависимости от накопленных баллов

Сегодня, 09:10.
Экономика

Власти откажутся от балльной пенсионной системы, которая действует с 2015 года. Об этом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РБК.

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия. Фото: из открытых источников в интернете.

"Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать", — сказала Голикова. По ее словам, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Как отметила Голикова, не стоит сравнивать среднюю пенсию и среднюю зарплату, так как необходим "индивидуальный расчет".

Татьяна Голикова,
вице-премьер России:

- Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения.

Балльная пенсионная система появилась в России в 2015 году в результате пенсионной реформы, которая была направлена на оптимизацию расходов пенсионной системы.

Сейчас каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах. На момент выхода на пенсию накопленные гражданином баллы за каждый год работы суммируются и умножаются на стоимость балла (устанавливается правительством ежегодно и индексируется на уровень не ниже инфляции за предшествующий год).

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