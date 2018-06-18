Власти планируют отказаться от начисления пенсии в зависимости от накопленных баллов

"Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать", — сказала Голикова. По ее словам, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Как отметила Голикова, не стоит сравнивать среднюю пенсию и среднюю зарплату, так как необходим "индивидуальный расчет".

Татьяна Голикова,

вице-премьер России:

- Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения.

Балльная пенсионная система появилась в России в 2015 году в результате пенсионной реформы, которая была направлена на оптимизацию расходов пенсионной системы.

Сейчас каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах. На момент выхода на пенсию накопленные гражданином баллы за каждый год работы суммируются и умножаются на стоимость балла (устанавливается правительством ежегодно и индексируется на уровень не ниже инфляции за предшествующий год).