Вице-премьер Голикова анонсировала "обеление" зарплат в 2019 году

"Я думаю, что на отрезке 2018 — первой половине 2019 года мы предложим механизм "обеления" заработных плат для тех, кто сегодня находится в "серой" экономике", — сказала Голикова.

Вице-премьер также напомнила, что правительство приняло решение отказаться от программы "22/22", которую предложил Минфин в рамках мер по выводу бизнеса из тени (повышение НДС с 18% до 22% с одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%).

От 22% НДС отказались именно потому, что это оказывает серьезное влияние на инфляцию, — объяснила вице-премьер.

В конце 2017 года министр финансов Антон Силуанов отмечал, что "от четверти до трети заработных плат" работодатели в России выплачивают по "серым" схемам.

Ранее Минфин оценивал "серый" фонд оплаты труда в России, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, в 10 трлн рублей в год.