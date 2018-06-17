Вице-премьер Голикова анонсировала "обеление" зарплат в 2019 году

Правительство готовит меры по уходу от зарплат "в конверте" и планирует представить их до середины 2019 года. Об этом Татьяна Голикова сообщила в интервью телеканалу НТВ.
"Я думаю, что на отрезке 2018 — первой половине 2019 года мы предложим механизм "обеления" заработных плат для тех, кто сегодня находится в "серой" экономике", — сказала Голикова.
Вице-премьер также напомнила, что правительство приняло решение отказаться от программы "22/22", которую предложил Минфин в рамках мер по выводу бизнеса из тени (повышение НДС с 18% до 22% с одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%).
От 22% НДС отказались именно потому, что это оказывает серьезное влияние на инфляцию, — объяснила вице-премьер.
В конце 2017 года министр финансов Антон Силуанов отмечал, что "от четверти до трети заработных плат" работодатели в России выплачивают по "серым" схемам.
Ранее Минфин оценивал "серый" фонд оплаты труда в России, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, в 10 трлн рублей в год.
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