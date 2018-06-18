В Госдуме от правительства ожидают послаблений в пенсионной реформе

Изменения могут внести уже ко второму чтению законопроекта, уверен депутат.

"Я больше чем уверен, что определенные положительные изменения в отличие от первоначальных предложений внесенного законопроекта будут", — заявил Нилов радиостанции "Говорит Москва".

Они могут коснуться возрастных критериев.

По словам Нилова, все будет зависеть от активности граждан, профсоюзов и других общественных организаций. На сегодняшний день работодатели, бизнес и профсоюзы "выступают очень негативно в отношении изменений (пенсионного) возраста", рассказал депутат. Он согласен с мнением экспертов о "жестком сценарии", который был предложен для возможности дать правительству в ходе обсуждения сделать "определенные уступки".

Второе и третье чтение законопроекта пройдут не раньше осени, добавил депутат, пишет ura.ru. Документ необходимо согласовать с Общественной палатой и региональными властями.

Российские профсоюзы предлагают ограничить возраст выхода на пенсию для женщин 60 годами, а не 63, как предложил кабмин РФ, пишет агентство Nation News. Предложение озвучили на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Ранее сообщалось, что власти планируют отказаться от начисления пенсии в зависимости от накопленных баллов. Балльная система действует с 2015 года.

"Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать", — сказала Голикова. По ее словам, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Как отметила Голикова, не стоит сравнивать среднюю пенсию и среднюю зарплату, так как необходим "индивидуальный расчет".