В Барнауле проведут пикет против повышения пенсионного возраста

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов проведет пикет против повышения пенсионного возраста. В Барнауле акция пройдет 22 июня, сообщают организаторы пикета.
В сообщении отмечается, что горожане рассчитывали на пенсию как финансовую подушку, способную помочь в сложных жизненных ситуациях.
— Люди возмущены тем, что правительство вновь хочет проводить реформы за счет простых людей, которые и так вынуждены будут работать после достижения пенсионного возраста, — отмечают члены профсоюза.
Акция пройдет в Барнауле в пятницу, 22 июня, на площади Свободы с 11 до 12 часов.
Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.
В случае повышения пенсионного возраста годовой доход пенсионера в России должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.