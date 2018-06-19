В Барнауле проведут пикет против повышения пенсионного возраста

В сообщении отмечается, что горожане рассчитывали на пенсию как финансовую подушку, способную помочь в сложных жизненных ситуациях.

— Люди возмущены тем, что правительство вновь хочет проводить реформы за счет простых людей, которые и так вынуждены будут работать после достижения пенсионного возраста, — отмечают члены профсоюза.

Акция пройдет в Барнауле в пятницу, 22 июня, на площади Свободы с 11 до 12 часов.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

В случае повышения пенсионного возраста годовой доход пенсионера в России должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.