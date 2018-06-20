Депутат Поклонская выступила против пенсионной реформы

Она в своем Twitter прокомментировала обсуждение депутатов от Крыма и Севастополя "в крымских Telegram-каналах".

В крымских Telegram-каналах проходит обсуждение по поводу позиции депутатов Государственной Думы РФ от Крыма и Севастополя по пенсионной реформе.

Заранее раскрою секрет о том, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста до 63 / 65 лет. Буду голосовать "против". — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 19 июня 2018 г.

Акции

О начале акций против пенсионной реформы ранее объявило столичное отделение партии "Яблоко". Его руководителя Сергея Митрохина задержали у здания Госдумы в Москве во время одиночного пикета (резидентским указом на время ЧМ-2018 по футболу запрещены акции, не связанные с мундиалем).

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призывает регионы проводить протестные акции против повышения пенсионного возраста.

Председатель крупнейшей профсоюзной организацией страны Михаил Шмаков обратился с письмом к руководству региональных организаций, в котором попросил провести протестные акции "с соблюдением российского законодательства".

Поскольку законопроект затрагивает социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, ФНПР предложил проводить митинги, шествия и пикеты, пишет РБК.

22 июня в Барнауле Алтайский краевой союз организаций профсоюзов проведет пикет против повышения пенсионного возраста. Акция пройдет на площади Свободы с 11 до 12 часов.

Митинг в Сибири

16 июня на площади Ленина в Новосибирске состоялся митинг. Люди требовали отменить повышение пенсионного возраста, снизить цены на бензин и отправить в отставку правительство России под руководством Дмитрия Медведева.

Акцию провели "Партия пенсионеров" и "Пенсионеры за достойную жизнь".

Выступавшие предложили всем жителям направить новосибирским депутатам Госдумы требования, чтобы те публично объявили, что не поддержат "антинародный законопроект".

Инициатива Минтруда

Между тем Минтруд РФ гарантировал, что все "новые" пенсионеры — то есть те, кому придется работать в то время, когда по нынешним меркам они уже вышли бы на пенсию, — будут обеспечены работой и защищены от дискриминации по возрасту со стороны начальства.

История вопроса

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

В случае повышения пенсионного возраста годовой доход пенсионера в России должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.