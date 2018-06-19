Министр просвещения назвала своевременной инициативу повышения пенсионного возраста

Предложение о поднятии возрастного ценза для выхода на пенсию является "вполне своевременным", заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева, сообщает "Интерфакс".
"Мы живем по пенсионному законодательству 1930 и 1956 гг. После официального установления действующего пенсионного возраста в СССР прошло уже более 60 лет. За этот период трудоспособность не могла не измениться", — сказала Васильева.
Она напомнила, что с того времени изменились и условия жизни, и ее качество. В стране увеличилась продолжительность жизни, стало больше долгожителей.
По ее словам, "самое важное, что все граждане 50-летнего возраста физически и интеллектуально сохранены".
"Трудно себе представить, что 55-летнюю женщину можно назвать так же, как Пушкин в свое время назвал мать Татьяны Лариной: "Очень милая старушка", а ей было меньше 40! Или 60-летнему мужчине сказать: "Ты уже стар и уходи с работы", а ведь сегодня так бывает. Тысячи случаев, когда опытные педагоги вынуждены покинуть свое место в школе по достижению 55-60-летнего возраста! Конечно, замечательно, что билетер в театре - это бывшая учительница, но, я считаю, что она еще может преподавать в школе! И там принести больше пользы", — подчеркнула Васильева.
Россия оказалась самой ответственной страной, которая сделала все возможное, чтобы отложить это решение, уже состоявшееся во всем мире, убеждена министр.
"Затягивая с принятием этих мир, мы можем оказаться в стране, где каждый третий живущий будет пенсионного возраста", — заявила Васильева.
16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля. А осенью депутаты намерены окончательно принять закон о повышении пенсионного возраста.
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