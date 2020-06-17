Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июня
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Треть российских компаний отказались от госпомощи, потому что она неэффективна

Почти треть российских компаний приняли решение не пользоваться предоставленными государством в период распространения коронавируса инструментами поддержки в связи с их неэффективностью, пишет «Ведомости».

Власть и бизнес.
Власть и бизнес.
Михаил Хаустов

Исследование провела консалтинговая компания «Актион-МЦФЭР». По данным издания, самой эффективной мерой предприниматели назвали безвозмездные субсидии на погашение долгов по зарплате (по МРОТ на 1 работника), так считают 80%. Снижение страховых взносов оценили положительно 46% опрошенных.

Совсем неэффективными назвали представители бизнеса такие меры, как отсрочки на полгода по кредитам, автоматическое продление лицензии и отсрочка платежей за аренду муниципального или государственного имущества. При этом было отмечено, что такие меры не облегчают финансовую нагрузку на предприятие.

В целом 64% опрошенных заявили, что не смогли воспользоваться ни одной из предложенных правительством мер господдержки. При этом значительная часть бизнесменов сослалась на то, что им отказали по причине технических формальностей или ошибки в базе данных ОКВЭД.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость