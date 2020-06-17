Треть российских компаний отказались от госпомощи, потому что она неэффективна

Почти треть российских компаний приняли решение не пользоваться предоставленными государством в период распространения коронавируса инструментами поддержки в связи с их неэффективностью, пишет «Ведомости».

Исследование провела консалтинговая компания «Актион-МЦФЭР». По данным издания, самой эффективной мерой предприниматели назвали безвозмездные субсидии на погашение долгов по зарплате (по МРОТ на 1 работника), так считают 80%. Снижение страховых взносов оценили положительно 46% опрошенных.

Совсем неэффективными назвали представители бизнеса такие меры, как отсрочки на полгода по кредитам, автоматическое продление лицензии и отсрочка платежей за аренду муниципального или государственного имущества. При этом было отмечено, что такие меры не облегчают финансовую нагрузку на предприятие.

В целом 64% опрошенных заявили, что не смогли воспользоваться ни одной из предложенных правительством мер господдержки. При этом значительная часть бизнесменов сослалась на то, что им отказали по причине технических формальностей или ошибки в базе данных ОКВЭД.