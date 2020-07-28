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Экономика

Треть российских предприятий оказались убыточными

По итогам января-мая 2020 года около 36% российских компаний оказались убыточными, такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на Росстат.

Банкротство.
Банкротство.
СС0

Также за пять месяцев совокупная прибыль отечественных предприятий сократилась в два раза — и это главный печальный итог ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Тем не менее, общий сальдированный финансовый результат оказался положительным и составил 3,24 трлн рублей, хотя год он выглядел гораздо внушительней — 6,7 трлн.

Более 34 тыс российский компаний, сдающих отчетность в Росстат, показали прибыль в размере 5,87 трлн рублей. Более 19 тыс. отечественных компаний за пять месяцев получили лишь убытки на общую сумму 2,62 трлн.

По данным статистики, больше всего пострадали предприятия из сферы добычи полезных ископаемых, так как объемы экспорта нефти, газа и полиметаллов сократились. Также в минусе оказались предприятия обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли.

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