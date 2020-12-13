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Экономика

Треть российских работодателей собираются повысить зарплаты своим сотрудникам

Почти треть компаний в России намерены в 2021 году повысить зарплаты своим сотрудникам, передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

В отчете по итогам опроса, участниками которого стали более 1,5 тысяч респондентов, говорится, что 32% работодателей имеют в своих планах повышение заработных плат.

35% представителей компаний заявили, что в 2021 году намерены расширять штат.

Еще 35% компаний заявили о готовности открыть новые направлении деятельности, а 25%, напротив, планируют сосредоточиться на одном направлении бизнеса.

23% респондентов хотят направить сотрудников на обучение, 19% работодателей хотят увеличить бюджеты на рекламу и маркетинг.

Еще 15% респондентов отметили, что введут новую систему премирования сотрудников.

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