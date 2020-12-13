Треть российских работодателей собираются повысить зарплаты своим сотрудникам

В отчете по итогам опроса, участниками которого стали более 1,5 тысяч респондентов, говорится, что 32% работодателей имеют в своих планах повышение заработных плат.
35% представителей компаний заявили, что в 2021 году намерены расширять штат.
Еще 35% компаний заявили о готовности открыть новые направлении деятельности, а 25%, напротив, планируют сосредоточиться на одном направлении бизнеса.
23% респондентов хотят направить сотрудников на обучение, 19% работодателей хотят увеличить бюджеты на рекламу и маркетинг.
Еще 15% респондентов отметили, что введут новую систему премирования сотрудников.