Треть супермаркетов «Ашан» прекратили работу в России

«Ашан» за год закрыл в России треть своих супермаркетов. В первом полугодии прекратили работу 17 точек, за 12 месяцев число торговых площадок компании сократилось 32,5%, пишет РБК .

Часть из них могли продолжить работу под вывеской «Ашан Сити».

Закрытие супермаркетов связано с их неудовлетворительными результатами, объяснил гендиректор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович. Между тем компания продолжает открывать и новые магазины.

При этом выручка «Ашана» растет, а доля онлайн-продаж выросла втрое, пишет bfm.ru.

«Ашан» в последний год достаточно эффективно сфокусировался на развитии онлайн-продаж и продолжил программу оптимизации бизнеса, закрывая убыточные торговые объекты. Это не могло не сказаться на сокращении выручки и доли, но действительно видно, что определенные позитивные результаты уже видны, рост сопоставимых продаж, увеличение доли онлайн-продаж, выручки и их кратный рост по сравнению с прошлым годом, это тенденция позитивная", — считает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

Освободившиеся помещения компания предложит другим ритейлерам, пишет РИА Новости.