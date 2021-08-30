Треть супермаркетов «Ашан» прекратили работу в России

Часть из них могли продолжить работу под вывеской «Ашан Сити».
Закрытие супермаркетов связано с их неудовлетворительными результатами, объяснил гендиректор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович. Между тем компания продолжает открывать и новые магазины.
При этом выручка «Ашана» растет, а доля онлайн-продаж выросла втрое, пишет bfm.ru.
«Ашан» в последний год достаточно эффективно сфокусировался на развитии онлайн-продаж и продолжил программу оптимизации бизнеса, закрывая убыточные торговые объекты. Это не могло не сказаться на сокращении выручки и доли, но действительно видно, что определенные позитивные результаты уже видны, рост сопоставимых продаж, увеличение доли онлайн-продаж, выручки и их кратный рост по сравнению с прошлым годом, это тенденция позитивная", — считает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
Освободившиеся помещения компания предложит другим ритейлерам, пишет РИА Новости.