1 августа
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Экономика

Третья форма денег. В России вступил в силу закон о цифровом рубле

В России 1 августа вступил в силу закон о цифровом рубле. ЦБ намерен запустить лишь тестирование цифрорубля на реальных клиентах банков, сообщает РБК.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Он представляет собой цифровой код, который хранится в электронном кошельке.

Тестирование обещают запустить уже в этом месяце. В нем примут участие 13 банков, их название ЦБ не назвал. Тесты будут проводиться на ограниченном круге клиентов и сотрудников крупных кредитных организаций.

Точных сроков внедрение цифрового рубля ЦБ не объявлял, но допустил, что все граждане смогут открывать цифровые кошельки для новой формы денег на горизонте 2025-2027 годов.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Предполагается, что цифровой кошелек будет прост в использовании. Им можно будет пользоваться через мобильное приложение любого банка, где у клиента уже открыт счет.

Перед использованием нужно будет заключить договор с оператором платформы крипторубля, которым выступает Центробанк.

Пополнять счет, совершать переводы третьим лицам, можно будет через приложение.

При использовании цифрового рубля не начисляются проценты на остаток и кешбэки.

Так же в цифровом рубле нельзя будет открывать вклады и брать кредиты.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что использование цифрового рубля является добровольным.

«Хотят- пользуются, не хотят— не пользуются», — заявляла она.

В ЦБ считают, что его использование будет удобнее и дешевле для граждан и бизнеса.

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