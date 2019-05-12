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Экономика

Три российских олигарха вошли в топ-10 самых богатых людей Британии

Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман вошли в десятку богатейших Великобритании, по версии газеты The Sunday Times, передает РБК.

Алишер Усманов.
Алишер Усманов.
kremlin.ru

Россияне замкнули первую десятку рейтинга. Так, бизнесмен Алишер Усманов с $14,72 млрд занял восьмую строку. За год его состояние увеличилось более чем на миллиард долларов. Это произошло после того, как Усманов продал 30% футбольного клуба «Арсенал».

Роман Абрамович.
Роман Абрамович.
roman-abramovich.com.

Роман Абрамович также увеличил свое состояние — на $2,44 млрд, до $14,58 млрд. Бывший губернатор Чукотки занял девяток место. Он продал свои 24% в «Первом канале», а его доля в металлургической и горнодобывающей компании «Евраз» оценивается в $3,55 млрд. Абрамовичу принадлежит вторая по величине яхта в мире, лайнер Boeing 767 и обширная коллекцию предметов искусства.

Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Групп».
Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Групп».
en.wikipedia.org

Михаил Фридман, возглавляющий возглавляет «Альфа-Групп» и инвесткомпанию LetterOne, занял 10 место с состоянием в $14,17 млрд. В 2016 году он купил особняк в Лондоне, копирующий Версальский дворец.

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