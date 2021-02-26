Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

ЦБ: ипотека стала доступнее в Алтайском крае

Количество и объем ипотечных кредитов в Алтайском крае вырос примерно в полтора раза в 2020 году по сравнению с 2019 годом. К началу 2021 года ипотечный портфель составил 105 млрд рублей, сообщили в отделении по Алтайскому краю Сибирского ГУ Центробанка.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

В прошедшем году жители края получили 29,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 51,5 млрд рублей.

«Ипотека стала доступнее для наших граждан благодаря действию государственных программ и снижению процентных ставок», — говорит управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Речь идет о сельской ипотеке, которая начала действовать с 2020 года (ставка до 3% годовых). Затем появилась ипотека с господдержкой для покупки квартир в новостройках по ставке до 6,5% годовых.

«Средняя ставка по ипотеке достигала минимальных значений за всю историю наблюдений. К концу года она составила 7,4%", — отметила Винокурова.

Качество ипотечного кредитного портфеля остается в регионе высоким, добавляют в ЦБ, более 99% задолженности жители края обслуживают своевременно.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость