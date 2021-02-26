ЦБ: ипотека стала доступнее в Алтайском крае

Количество и объем ипотечных кредитов в Алтайском крае вырос примерно в полтора раза в 2020 году по сравнению с 2019 годом. К началу 2021 года ипотечный портфель составил 105 млрд рублей, сообщили в отделении по Алтайскому краю Сибирского ГУ Центробанка.

В прошедшем году жители края получили 29,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 51,5 млрд рублей.

«Ипотека стала доступнее для наших граждан благодаря действию государственных программ и снижению процентных ставок», — говорит управляющий отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Речь идет о сельской ипотеке, которая начала действовать с 2020 года (ставка до 3% годовых). Затем появилась ипотека с господдержкой для покупки квартир в новостройках по ставке до 6,5% годовых.

«Средняя ставка по ипотеке достигала минимальных значений за всю историю наблюдений. К концу года она составила 7,4%", — отметила Винокурова.

Качество ипотечного кредитного портфеля остается в регионе высоким, добавляют в ЦБ, более 99% задолженности жители края обслуживают своевременно.