ЦБ: на Алтае развернулась «мошенническая организация», имеющая много последователей

В ЦБ подчеркнули, что сотрудники финансовой компании привлекают деньги граждан, вовлекая людей в мошенническую схему.

«Банк России выявил в деятельности FINIKO признаки финансовой пирамиды. В последнее время организация проводит в Алтайском крае различные мероприятия, в том числе конференции, приглашая большое число людей <…> В регионе компания позиционирует себя как автоматизированная система генерации прибыли. Сведений о зарегистрированном юридическом лице на ее сайте не представлено. Отсутствует раздел с документами», — отметил регулятор.

Жителям Алтайского края предлагают широкую линейку финансовых продуктов, вплоть до решения проблем с кредитами.

«Потребители могут быть обмануты и вовлечены в мошенническую схему», — предупредил руководитель барнаульского отделения ЦБ Андрей Антипов.

Основные признаки финансовой пирамиды , по данным Центробанка

— Не состоит в реестрах финансовых организаций. В России можно предоставлять финансовые услуги только в том случае, если у компании есть лицензия Банка России или она включена в реестр регулятора. В случае с компанией FINIKO это условие не соблюдается. Организация работает нелегально.

— Обещает людям большую прибыль от вложений — порядка 30% в месяц. При этом средняя доходность на легальном финансовом рынке ниже, а гарантировать доходность запрещено для всех видов финансовых продуктов, кроме банковских вкладов. В случае финансовой пирамиды выгодная инвестиционная деятельность лишь имитируется. Реальные средства поступают за счет постоянного привлечения новых участников.

— Просит приглашать друзей и знакомых в проект. Именно таким образом пирамида растет. При этом ее верхушка действительно может заработать, но подавляющее большинство граждан свои деньги потеряет. Люди, вступающие в пирамиду, фактически ее раздувают, что ведет к росту числа обманутых.

— Агрессивная реклама. Информация о FINIKO звучит в СМИ. Компания активна в социальных сетях и мессенджерах. Имеет множество последователей. При этом работает нелегально.