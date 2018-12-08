ЦБ начал готовиться к отключению банков от Visa и Mastercard

Центробанк рекомендовал небольшим банкам найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты. Это может потребоваться, если нынешний банк-спонсор отключат от международных платежных систем, пишут «Ведомости» со ссылкой на информационное письмо Банка России.

Сейчас многие малые банки работают с платежными системами не напрямую, а через банки-партнеры. Центробанк рекомендует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор с еще одним банком-спонсором, помимо основного.

Кроме того, из письма следует, что в договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, а перечень мероприятий должны рекомендовать банкам платежные системы.

Получение письма подтвердили пять банков. В ЦБ рассказали, что письмо основано на международных рекомендациях по управлению рисками в платежных системах. При этом участники рынка отметили, что в начале осени регулятор уже присылал банкам письмо с просьбой разработать план обеспечения бесперебойности расчетов, но без конкретных мер.

По мнению нескольких банкиров, ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые грозят отключением спонсора от Visa и Mastercard, пишет РИА «Новости».