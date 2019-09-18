ЦБ пообещал льготы банкам за сбор биометрии клиентов

ЦБ разрешил создавать меньше резервов под необеспеченные кредиты, если банки соберут по ним биометрические данные клиентов. Изменения в соответствующие правила опубликованы на сайте регулятора.

Резервировать беззалоговые кредиты физлицам, выданные с 2014 года, можно по меньшей ставке при условии сбора биометрических данных. В случае ссуд, по которым нет просрочек, ставка снизится с 3% до 2%, при просрочке не более 30 дней — с 8% до 7%. Ставка для резервирования кредитов, выданных с помощью биометрии индивидуальным предпринимателям, составит 1,5%.

Центробанк поручил российским кредитным организациям начать сбор биометрии до конца 2019 года. В список биометрических данных войдут цифровые слепки лица и голоса клиентов, пишет polit.ru. Почта Банк начал собирать данные в середине сентября.

Сбор данных проходит в почтовых отделениях нового формата, которых около 500 по стране.

Осенью 2018 года минимальные затраты на подключение банка с одним отделением к Единой биометрической системе (ЕБС) оценивалось в четыре миллиона рублей (плюс 130 тысяч за второе и каждое последующее отделение).

Оператор ЕБС «Ростелеком» пообещал, что облачное решение для шифрования при передаче данных в систему будет готово к использованию к концу текущего года.