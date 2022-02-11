ЦБ повысил ключевую ставку до максимума за почти пять лет

Банк России повысить ключевую ставку до 9,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России, отмечают там. Среди причин повышения цен называют устойчивый рост внутреннего спроса, который опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей.

Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — добавляют в ЦБ.

Отметим, что ставка выросла до максимума с марта-мая 2017 года.