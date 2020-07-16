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Экономика

ЦБ: повысятся цены на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может сопровождаться временным повышением цен, говорится в материалах Банка России, сообщает ТАСС.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Повышение цен может отражать эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале, отметил регулятор.

По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса как внутреннего, так и внешнего.

Это, в свою очередь, приведет к сохранению месячного индекса потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг.

При этом вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года вероятно постепенное повышение годовой инфляции до конца 2020 года, прогнозирует ЦБ.

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