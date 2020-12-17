ЦБ предложил дать две недели на отказ от навязанных услуг при оформлении кредита

Россиянам предложили дать 14 дней на то, чтобы отказаться от лишней страховки и других услуг, навязанных при получении потребительского кредита, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Сейчас клиенты банков могут отказаться от любой навязанной услуги в течение периода охлаждения — двух недель. При этом кредитор имеет право изменить условия выдачи кредита — например увеличить ставку.

По мнению представителей ЦБ РФ, в период охлаждения деньги за неоказанные услуги должны возвращать клиенту по первому требованию после получения заявления.

Цифры

С января клиенты банков подали в ЦБ 62,4 тыс. жалоб, связанных с потребительскими кредитами, пишет polit.ru. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. На навязывание дополнительных услуг пожаловались 9,2% заемщиков. Еще 4,7% клиентов сообщили, что не согласны с условиями заключенного договора.

Штраф

Сейчас обсуждают поправки в закон о потребительском кредите. Этот проект предусматривает штрафы для банков.