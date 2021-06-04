ЦБ предложил разрешить играть на бирже 12-летним подросткам

На Петербургском международном экономическом форуме первый зампред Центробанка Сергей Швецов неожиданно предложил снизить возраст частных инвесторов для игры на бирже до 12 лет.

Он считает, что современные подростки к этому возрасту обладают уже всеми необходимыми навыками, сообщает РБК.

«Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. Тот уровень математики, который преподается, таков, что в 12 лет ребенок имеет основы, чтобы считать сложные проценты», — заявил Шевцов.

Сейчас по действующему российскому законодательству дети до 14 лет имеют право лишь на мелкие бытовые сделки, такие как покупки в магазине, пишет polit.ru.

Все прочие обязаны за них совершать родители, они же несут материальную ответственность.