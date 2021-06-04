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Экономика

ЦБ предложил разрешить играть на бирже 12-летним подросткам

На Петербургском международном экономическом форуме первый зампред Центробанка Сергей Швецов неожиданно предложил снизить возраст частных инвесторов для игры на бирже до 12 лет.

Дети.
Дети.
СС0

Он считает, что современные подростки к этому возрасту обладают уже всеми необходимыми навыками, сообщает РБК.

«Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. Тот уровень математики, который преподается, таков, что в 12 лет ребенок имеет основы, чтобы считать сложные проценты», — заявил Шевцов.

Сейчас по действующему российскому законодательству дети до 14 лет имеют право лишь на мелкие бытовые сделки, такие как покупки в магазине, пишет polit.ru.

Все прочие обязаны за них совершать родители, они же несут материальную ответственность.

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