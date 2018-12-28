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Экономика
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ЦБ рассказал, почему отозвал лицензии у крупных форекс-дилеров

Центробанк РФ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров, работающих в России, так как они завлекали людей в иностранные юрисдикции, сообщает «Известия».

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Компании «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Телетрейд групп» и «Альпари форекс» должны прекратить работу с 27 января и вернуть своим клиентам деньги. По данным регулятора, эти компании предоставляли недостоверную отчетность, не исполняли предписания Банка России, использовали выданные лицензии для привлечения клиентов в иностранные организации.

В регуляторе заявили, что факты использования лицензий для привлечения клиентов в иностранные юрисдикции подтверждаются низкой динамикой роста клиентской базы форекс-дилеров.

Количество клиентов российских дилеров составило около 2 тыс. человек. Хотя по факту на форексе торгуют 500−600 тыс. россиян.

Эксперты отметили, что 90% участников рынка разоряются в первый год торгов и выручка дилеров почти полностью состоит из клиентских депозитов.

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