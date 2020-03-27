ЦБ рекомендовал банкам неделю работать в режиме новогодних каникул. Спецграфик

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.

В этот период банки должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других социальных выплат.

Банки также должны обеспечить функционирование всех дистанционных услуг, включая банкоматы и системы мобильного банка, рекомендует регулятор. Платежные системы, в том числе «Мир» и Система быстрых платежей (СБП), в нерабочую неделю будут работать в обычном режиме, уточняет ЦБ.

Сбербанк

Сбербанк в нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля будет работать по специальному графику, сообщили в пресс-службе.

28 марта все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня, 29 марта офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья, а с 30 марта по 5 апреля — по режиму выходного дня.

Сроки исполнения вкладных операций в «Сбербанке онлайн» и офисах будут происходить в стандартном режиме, заверили в банке, пишут «Ведомости».

Кредиты

То же касается и списания платежей по кредитам — они будут выполняться в установленную в договоре платежную дату. Но если денег на счету заемщика будет недостаточно для погашения задолженности, то попытки банка списать необходимую сумму до первого рабочего дня не повлекут штрафных санкций, говорится в сообщении Сбербанка.

Ранее в ЦБ заявили ТАСС, что платежи по кредитам, которые приходятся на неделю с 30 марта по 3 апреля, должны быть осуществлены гражданами в первый рабочий день после нее.

«В соответствии со ст. 193 ГК РФ обязательства, срок исполнения которых приходится на выходные и праздничные дни, переносятся на первый рабочий день», — пояснили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа. В этот же день подписал соответствующий указ.