21 июля
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Экономика

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5%

Согласно сообщению, текущая ставка роста цен, включая множество устойчивых индикаторов, превысила 4% в годовом выражении и продолжает увеличиваться.

Сбережения. Деньги. Заработок.
Сбережения. Деньги. Заработок.
ru.freepik.com

Центральный банк Российской Федерации заявил, что увеличение спроса на внутреннем рынке превышает возможности расширения производства, включая ограниченность доступных рабочих ресурсов. Это ситуация усиливает стойкое инфляционное давление в экономике.

Банковский регулятор не исключает возможности дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, чтобы стабилизировать уровень инфляции, приближая его к отметке в 4%. Центральный банк также увеличил свой прогноз по среднему значению ключевой ставки на 2023 год, с 7,3-8,2% до 7,9-8,3%, на 2024 год - до 8,5-9,5% с 6,5-7,5%, на 2025 год - до 6,5-8,5% с 5-6%. В прогнозе на 2026 год уровень ключевой ставки ожидается на уровне от 5,5% до 6,5% годовых, пишет РБК.

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