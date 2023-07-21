ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5%

Центральный банк Российской Федерации заявил, что увеличение спроса на внутреннем рынке превышает возможности расширения производства, включая ограниченность доступных рабочих ресурсов. Это ситуация усиливает стойкое инфляционное давление в экономике.

Банковский регулятор не исключает возможности дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, чтобы стабилизировать уровень инфляции, приближая его к отметке в 4%. Центральный банк также увеличил свой прогноз по среднему значению ключевой ставки на 2023 год, с 7,3-8,2% до 7,9-8,3%, на 2024 год - до 8,5-9,5% с 6,5-7,5%, на 2025 год - до 6,5-8,5% с 5-6%. В прогнозе на 2026 год уровень ключевой ставки ожидается на уровне от 5,5% до 6,5% годовых, пишет РБК.