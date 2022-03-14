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Экономика

ЦБ увеличит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю

Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 мск.

В настоящее время период расчета составляет 10:00 — 11:30.

Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня, пишет «Интерфакс».

Официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов.

Согласно действующему порядку установления ЦБ РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, они рассчитываются им на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенному по результатам торгов на МосБирже с 10:00 до 11:30, и курсах доллара к соответствующим иностранным валютам на 11:30.

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