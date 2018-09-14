ЦБ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку. Что это значит?

Центробанк поднимет ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых, сообщил регулятор в своем пресс-релизе.

С декабря 2014 года этот показатель только снижался. Последнее изменение ставки было в марте 2018 года, когда она снизилась до 7,25%.

В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике сильно снизилась. На прошлой неделе финансист сказала, что ЦБ видит значительное число факторов, говорящих за сохранение показателя, однако уже нельзя исключать и повышения, пишет РИА Новости.

Одной из причин повышения ставки называют ужесточение санкций со стороны западных стран.

Теперь банки будут вынуждены повысить ставки по ипотечным, а также и потребительским кредитам, прогнозировал РБК директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов. Сейчас ставки по ипотеке находятся на рекордно низком уровне — 9,5%.

Что такое ключевая ставка?

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты банкам на неделю. Также это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков средства на депозиты.