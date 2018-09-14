Алтайские дольщики вынуждены нести расходы из-за нового «защищающего» закона

Поправки в 214-ФЗ «О долевом строительстве…» запрещают застройщикам принимать деньги от дольщиков в свои кассы. Для расчетов они открывают в банках специальный счет на каждый дом. Некоторые барнаульцы столкнулись с проблемой: когда они вносили очередной платеж, им предложили заплатить комиссию до 3 тысяч рублей за каждый перевод. Проблему обсудили на круглом столе Союза строителей Алтайского края и банковского сообщества 13 сентября.

С 1 сентября 2018 года застройщики должны открывать отдельные спецсчета на каждый строящийся объект, разрешение на который получено до 1 июля 2018 года. Это должно гарантировать целевое расходование средств: деньги можно будет потратить только на строительство данного дома. Проработав в новом режиме две недели, барнаульские компании получили жалобы от своих клиентов на банки.

Евгений Востриков,

руководитель компании «Домстрой-Барнаул»:

Наличные в кассы мы теперь принимать не можем и отправляем клиентов в банк. А там им выставляют комиссию за приемку средств и перевод со счета физлица на юрлицо. Дольщик говорит: «А зачем я буду платить эти 3 тысячи, когда вношу деньги?». И хорошо, если это разовый платеж, а если клиент воспользовался рассрочкой платежа, то комиссию ему придется заплатить несколько раз. В результате застройщики начинают выискивать какие-то выходы, подставляться, садиться на крючок закона.

Застройщик призвал банки войти в положение и предложить другие тарифы для подобных финансовых операций.

Эпизод с оплатой комиссии в 3 тыс. рублей связан с тем, что спецсчет не отразился во внутрибанковских системах и клиент был вынужден заплатить по общим тарифам, уточнил представитель Сбербанка, знакомый с ситуаций, которую описал Востриков.

Сколько надо платить за платеж

Присутствовавшие на «круглом столе» представители банков подтвердили, что сейчас они берут комиссию с клиентов, которые пришли платить за долевку. В зависимости от банка, минимально — это 70 рублей за перевод, максимально — 2,5 тысячи. Однако некоторые банки сейчас готовят проекты, которые позволят обнулить платеж. Когда они заработают, представители банков не уточнили.

Почему возникла проблема

В России идет очередная трансформация закона, регулирующего строительства жилья. Постепенно отрасль должна полностью отказаться от денег дольщиков и строить на свои и банковские средства.

В переходный период, когда долевое строительство еще будет работать, и после, банк становится контролером строительных компаний: от мониторинга целевого расходования средств до оценки рентабельности проекта в принципе.

Пока нет однозначного ответа, как именно эти метаморфозы отразятся на гражданах. Механизм может нивелировать проблему обманутых дольщиков. Однако это может привести к существенному росту цен на недвижимость.