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«Сибирия» показала, какой будет высотка на Гоголя в Барнауле

«Сибирия» успешно прошла публичные слушания по строительству жилого дома на Гоголя, 52. Защищая проект, застройщик подробно рассказал о нем, передает «Политсибру».

Стройка.
Стройка.
СС0.

Новое здание планируют разместить на месте мебельной фабрики. Оно встанет внутри мини-квартала в границах улиц Короленко, Гоголя и Короленко. С четвертой стороны будет граничить с барнаульской мэрией.

Дом на Гоголя.
Дом на Гоголя.
politsib.ru

Это будет элитный 6−9 этажный дом, передающий образ исторической архитектуры, характерной для этой части города. Цоколь займут коммерческие помещения, где могут быть кафе, магазины, офисы. В доме спроектировано 158 квартир площадью от 60 до 120 кв. м. Для жителей многоэтажки построят двухуровневую подземную парковку на 128 машиномест.

В СК «Сибирия» уточнили, что проект все еще дорабатывается. Но уже понятно, что он будет выдержан в стиле соседнего ЖК «Собрание», который компания возводит на углу пр. Ленина и ул. Гоголя. Таким образом «Сибирия» сформирует элитный квартал в центре Барнаула.

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