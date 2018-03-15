"Сибирия" снесет здание около мэрии Барнаула, чтобы построить дом

На Гоголя, 52 когда-то была мебельная фабрика. Сейчас помещение в плохом состоянии. Его фасад, выходящий на проезжую часть, уже несколько лет завешан баннерами.

В конце февраля стало известно, что здание покинул бар-магазин крафтового пива "Стаут Маклауд". Владельцы заведения сообщили, что планируют сосредоточиться на другом бизнесе, однако по данным источник altapress.ru, основной причиной закрытие стало окончание договора аренды. Новый собственник отказался его продлевать.

В конце прошлого года из помещений на Гоголя, 52 переехало брендинговое агентство Punk You Brands, подтвердил altapress.ru его арт-директор Данил Снитко. Окончательно расчистить помещение от арендаторов планируют к октябрю 2018 года.

Данил Снитко,

арт-директор Punk You Brands:

— Мы услышали сразу из нескольких источников, что здание будут сносить и не стали ждать, когда нас попросят. Для агентства нужно большое и комфортное помещение. Гоголя, 52 мы покинула в конце ноября прошлого года.

Данил Снитко рассказал, что у здания было несколько собственников. Один из них до недавних пор — владелец "Винотеки" Сергей Примин.

Примин пояснил altapress.ru, что теперь магазин работает в помещении на правах аренды.

Сергей Примин,

владелец "Винотеки":

— Мы поменяли собственность на новое помещение в строящемся ЖК "Собрание", о чем сообщили своим клиентам. Но в этом доме мы сможем открыть заведение только после его ввода в эксплуатацию. Мы планируем предложить барнаульцам новый формат с кафе. Особенности будем прорабатывать ближе к открытию, потому что новые решения и идеи появляются каждый день.

Сразу несколько источников подтверждают altapress.ru, что контроль над большей частью помещений на Гоголя, 52 получила строительная компания "Сибирия", которую еще летом прошлого года администрация города связывала с предпринимателем Сергеем Мудриком (накануне Сбербанк признал его банкротом).

Источники сообщают, что застройщик рассчитывает построить на месте старого здания 5-6 этажный жилой дом. Учитывая небольшую этажность, а также особенность места, можно предположить, что это будет премиальное жилье. Возможно, по своей архитектуре он напомнит "Собрание" (ул. Гоголя), что позволит создать законченный городской ансамбль.

Этот ЖК с одной стороны граничит со зданием администрации города, с другой — с Дворцом бракосочетания. Когда проект презентовали на публичных слушаниях в 2015 году, общественность отметила, что он слишком высок для данного участка.

До недавних пор строительство на площадке шло медленно, отмечают горожане, но сейчас работа кипит. Известно, что проект относится к бизнесс-классу. В нем предусмотрены коммерческие помещения. Сдать его должны в марте 2019 года, сказано на сайте компании.

Также "Сибирия" построила дом на Гоголя, 66. Архитекторы до сих пор сожалеют, что его подняли слишком высоко. Это закрыло панораму на город со стороны ВДНХ.

Представители "Сибирии" не смогли оперативно дать комментарии и обещали предоставить информацию позже.

Чем известна "Сибирия"?

СК "Сибирия" выросла в ведущего застройщика исторической части Барнаула. Она строит жилой комплекс на берегу Оби — ЖК "Новая пристань" с перспективой засыпать ковш и возвести на нем здания. Также компания работает на объектах туркластера "Барнаул — горнозаводской город": возводит новую набережную Оби, лестницу ВДНХ и строит ливневки.

Еще одни крупный проект — восстановление здания Старого базара. Объект с обновленной концепцией планируют запустить осенью 2018 года. Сейчас к нему строят мост через Барнаулку, чтобы покупатели могли подъезжать ко входу.