В Барнауле закрывается бар "Стаут Маклауд"

Предприниматели планируют сосредоточиться на другом бизнесе. "Стаут Маклауд" будет работать до 9 марта. В последний день работы в заведении закатят вечеринку, сообщают владельцы.

Магазин-бар крафтовых напитков "Стаут Маклауд" начал работать в декабре 2016 года. Это был один из первых проектов подобного формата.

Вместе с заведением в здании работает бар PROB.KA, магазины "Винотека", "Винный мир" и другие организации, по данным сервиса "2ГИС".