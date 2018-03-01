В Барнауле закрывается бар "Стаут Маклауд"

В Барнауле в марте закрывается магазин-бар "Стаут Маклауд"(ул. Гоголя, 52). Об этом владельцы заведения сообщили в соцсети. Совладелец бара Борис Родионов рассказал altapress.ru, что заведение закрыли по собственному решению.
Предприниматели планируют сосредоточиться на другом бизнесе. "Стаут Маклауд" будет работать до 9 марта. В последний день работы в заведении закатят вечеринку, сообщают владельцы.
Магазин-бар крафтовых напитков "Стаут Маклауд" начал работать в декабре 2016 года. Это был один из первых проектов подобного формата.
Вместе с заведением в здании работает бар PROB.KA, магазины "Винотека", "Винный мир" и другие организации, по данным сервиса "2ГИС".
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