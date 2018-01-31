В Барнауле на месте ресторана "Тициан" откроется еще один "Бургер Кинг"

В барнаульском торгово-развлекательном центре "Европа" откроется четвертый "Бургер Кинг". Заведение будет работать на втором этаже, по всей видимости, на месте кофейни-ресторана "Тициан", которая закрылась в 2017 году.
По данным источника altapress.ru, заведение пока не запустили, и когда оно заработает пока неизвестно. Однако на втором этаже ТРЦ появилась "вывеска" с названием и временем работы заведения.
В интервью газете "Ведомости" гендиректор компании "Бургер Кинг" Дмитрий Медовый рассказал, что в 2018 году в Сибири запустят не менее 10 новых точек. Однако где именно — не уточнил.
"Сибирь — это огромный рынок с большим потенциалом. Мы рассчитываем, что Сибирь будет самым сильным рынком для нас в России — там высокий ВРП, рынок общепита хорошо развит, в регионе любят большие и вкусные бургеры. Между нашим брендом и вкусами сибиряков хорошая связь. Сейчас мы решаем вопрос с логистикой, это будет способствовать росту", — отметил "Ведомостям" президент Burger King Хосе Сил.
Напомним, в Барнауле работают уже три заведения "Бургер Кинг". Первый запустили в ТРЦ "Пионер" в декабре 2016 года. Другие две точки начали работать в ТРЦ "Галактика" и ТРЦ "Арена" в 2017 году.
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