В Барнауле начали строить мост через реку к Старому базару

В краевой столице начали строить мост через Барнаулку, который позволит подъезжать к Старому базару на автомобиле по Мало-Олонской. Сейчас на берег со стороны палаток привезли грунт, а на противоположный — сваи и кран. Пока на сайте администрации нет информации о разрешении на строительство, хотя она регулярно освещает реконструкцию рынка, как объекта туркластера "Барнаул — горнозаводской город".
Еще один мост через Барнаулку предусматривал проект планировки территории, объединенный в туркластер "Барнаул — горнозаводской город". Он должен был восстановить транспортную доступность к рынку "Центральный" (реконструирует СК "Сибирия") после того, как Мало-Тобольскую превратили в пешеходную улицу. Территорию между рекой и зданием предлагали отдать под парковки.
Позже мэрия пыталась отказаться от своих планов, заявив, что вдоль Барнаулки должна протянуться пешеходная набережная. Ее часть уже начали обустраивать под мостом по проспекту Ленина.
В ноябре 2017 года на очередном заседании общественного совета по развитию и реализации проекта туристического кластера проблему вновь обсуждали. Главный архитектор института "Алтайгражданпроект" Евгений Башкиров говорил о том, что рынок не может быть пешеходно-доступным. Для его нормальной работы нужно обеспечить подъезд транспорта и дать возможность покупателям без препятствий добираться с покупками до автомобилей.
На представленном "Алтайгражданпроектом" рендере, места под стоянку отводятся вдоль двух фасадов здания: выходят на пр. Ленина и Барнаулку. Причем вдоль реки предлагается устроить самое больше количество парковочных мест, писал altapress.ru.
Решить вопрос с парковкой "Сибирия" могла бы, выкупив расположенное рядом с рынком здание на ул. Мало-Тобольской, 23а. Собственник выставлял его на продажу в сентябре за 33 млн рублей.
Наблюдатели отмечают, что строительство моста должно обязательно сопровождаться реконструкцией улицы Мало-Олонская. Сейчас это небольшой проезд, не рассчитанный на серьезный автомобильный трафик. Кроме того, улицу постоянно размывает талыми водами.
Справка
Реконструкцией Старого базара занимается компания Сибирия, которая выкупила здание у администрации города в прошлом году. Новый собственник решил сохранить объект и организовать здесь рынок. Он разместится на втором этаже здания. На первом этаже обустроят места для магазинов и кафе. Пока авторы проекта не называют якорных арендаторов.
Открыть реконструированный рынок должны в сентябре 2018 года.
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