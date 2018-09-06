Архитекторы рекомендовали «Марии-Ра» меньше использовать желтый и зеленый цвета

Поводом послужила защита проекта магазина на ул. Сергея Семенова, 23, которое планируют построить под магазин «Мария-Ра». Архитекторы продемонстрировали коробку здания преимущественно зеленого цвета с желтыми вставками.
Алексей Квасов,
член градосовета:
Непонятно почему выбрано такое цветовое решение. Оно негармоничное и тяжелое. Если использовать такие же панели природных, экологичных цветов или даже белые, то здание будет выглядеть лучше. Идентификацию компании можно сделать с помощью логотипа и других решений.
Квасов считает, что «Мария-Ра» своими цветами забила каждую трассу и уголок города. На замечание застройщика о том, что эта компания — первый налогоплательщик Алтайского края, Сергей Боженко, зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, заметил: «Это не значит, что фасад надо мазать зеленой заборной краской».
Сергей Боженко,
зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:
Зеленый и желтые цвета можно использовать в ограниченном количестве при оформлении входных узлов, размещенный флаговых композиций и информационных сообщений.
Градосовет одобрил представленный проект здания на ул. Сергея Семенова, 23, но рекомендовал при проработке рабочего проекта творчески подойти к цветовому решению фасада.