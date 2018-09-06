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Архитекторы рекомендовали «Марии-Ра» меньше использовать желтый и зеленый цвета

Барнаульские архитекторы советуют «Марии-Ра» использовать меньше желтого и зеленого цветов в фасадах магазинов. На градостроительном совете, который состоялся в администрации города 6 сентября, они рекомендовали ритейлеру более творчески подходить к оформлению зданий.

Мария-Ра.
Мария-Ра.
Анна Зайкова

Поводом послужила защита проекта магазина на ул. Сергея Семенова, 23, которое планируют построить под магазин «Мария-Ра». Архитекторы продемонстрировали коробку здания преимущественно зеленого цвета с желтыми вставками.

Алексей Квасов,
член градосовета:

Непонятно почему выбрано такое цветовое решение. Оно негармоничное и тяжелое. Если использовать такие же панели природных, экологичных цветов или даже белые, то здание будет выглядеть лучше. Идентификацию компании можно сделать с помощью логотипа и других решений.

Квасов считает, что «Мария-Ра» своими цветами забила каждую трассу и уголок города. На замечание застройщика о том, что эта компания — первый налогоплательщик Алтайского края, Сергей Боженко, зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, заметил: «Это не значит, что фасад надо мазать зеленой заборной краской».

Сергей Боженко,
зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

Зеленый и желтые цвета можно использовать в ограниченном количестве при оформлении входных узлов, размещенный флаговых композиций и информационных сообщений.

Градосовет одобрил представленный проект здания на ул. Сергея Семенова, 23, но рекомендовал при проработке рабочего проекта творчески подойти к цветовому решению фасада.

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