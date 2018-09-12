В Барнауле выросла цена на малогабаритные квартиры. Что дальше?

Цена на квартиры площадью до 32 кв. м в Барнауле с начала года выросла на 6,4%, сообщает портал « Мир квартир ». Это выше, чем в среднем по России, где рост составил 2,5%. Тенденцию подтверждают барнаульские риэлторы.

Еще в феврале 2018 года аналитики сообщали, что «однушки» Барнаула дешевеют. Теперь, по данным портала, квадратный метр в небольших квартирах начал дорожать и стоит 47,5 тыс рублей. В среднем стоимость такого жилья составляет 1158 тыс. рублей — цена подросла на 2,5%.

Марина Ракина,

соруководитель АН «Проспект-недвижимость»:

Цены на малогабаритные квартиры действительно растут. Это стало очевидно в конце весны, когда рынок в целом оживился.

Причины повышения цены на малогабаритки

Снизилась ипотечная ставка. Это стимулирует все сегменты рынка недвижимости. Адаптация к кризису. Люди привыкли жить в новых экономических условиях и начали решать свои квартирные вопросы. В 2017 году число сделок на «первичке» выросло на 16% по сравнению с 2016-м. К концу 2018-го прогнозируется рост на 40%, приводил цифры Кирилл Науменко , исполнительный директор Союза строителей Алтайского края. Застройщики поднимают цены на долевки. Тенденция продолжится из-за изменений в законодательной сфере. Люди понимают , что продав свою квартиру по низкой цене , они не смогут купить то , на что рассчитывали у застройщика.

На цены косвенно влияют и другие причины. Например, рынок недвижимости Барнаула постепенно наполняется малогабаритными квартирами в недавно построенных домах. Они очевидно дороже, чем аналогичные по площади, например, в «хрущевках». Плюс нестабильно ведут себя курсы валют: недвижимость вновь рассматривают как объект вложения средств.

Как будут вести себя цены дальше

Марина Ракина отмечает, что стабилизировался и рынок больших по площади квартир: «Цена хотя бы не падает, и это уже хорошо». Однако эксперт не берется давать прогноз на будущее по этому и другим сегментам рынка.

С одной стороны, с октября по декабрь спрос на рынке недвижимости традиционно растет. С другой стороны, 14 сентября Центробанк планирует повысить ключевую ставку, что приведет к росту ставки по ипотеке.

Марина Ракина,

соруководитель АН «Проспект-недвижимость»: