В Барнауле выросла цена на малогабаритные квартиры. Что дальше?

Еще в феврале 2018 года аналитики сообщали, что «однушки» Барнаула дешевеют. Теперь, по данным портала, квадратный метр в небольших квартирах начал дорожать и стоит 47,5 тыс рублей. В среднем стоимость такого жилья составляет 1158 тыс. рублей — цена подросла на 2,5%.
Марина Ракина,
соруководитель АН «Проспект-недвижимость»:
Цены на малогабаритные квартиры действительно растут. Это стало очевидно в конце весны, когда рынок в целом оживился.
Причины повышения цены на малогабаритки
- Снизилась ипотечная ставка. Это стимулирует все сегменты рынка недвижимости.
- Адаптация к кризису. Люди привыкли жить в новых экономических условиях и начали решать свои квартирные вопросы. В 2017 году число сделок на «первичке» выросло на 16% по сравнению с 2016-м. К концу 2018-го прогнозируется рост на 40%, приводил цифры Кирилл Науменко, исполнительный директор Союза строителей Алтайского края.
- Застройщики поднимают цены на долевки. Тенденция продолжится из-за изменений в законодательной сфере. Люди понимают, что продав свою квартиру по низкой цене, они не смогут купить то, на что рассчитывали у застройщика.
На цены косвенно влияют и другие причины. Например, рынок недвижимости Барнаула постепенно наполняется малогабаритными квартирами в недавно построенных домах. Они очевидно дороже, чем аналогичные по площади, например, в «хрущевках». Плюс нестабильно ведут себя курсы валют: недвижимость вновь рассматривают как объект вложения средств.
Как будут вести себя цены дальше
Марина Ракина отмечает, что стабилизировался и рынок больших по площади квартир: «Цена хотя бы не падает, и это уже хорошо». Однако эксперт не берется давать прогноз на будущее по этому и другим сегментам рынка.
С одной стороны, с октября по декабрь спрос на рынке недвижимости традиционно растет. С другой стороны, 14 сентября Центробанк планирует повысить ключевую ставку, что приведет к росту ставки по ипотеке.
Марина Ракина,
соруководитель АН «Проспект-недвижимость»:
Люди уже привыкли к низкой ставке по ипотечным кредитам: она снижается продолжительное время. Кроме того, президент России ставит задачу понизить ее еще серьезнее. Но вслед за объявленным повышением ключевой ставки подорожают и кредиты. Как отреагируют на это покупатели, пока сказать невозможно.