Почему в Барнауле могут подорожать квартиры в новостройках

Рынок растет

По словам Науменко, кризис спроса на первичном рынке жилья заканчивается. В 2017 году число сделок выросло на 16% по сравнению с 2016-м. К концу 2018-го прогнозируется рост на 40%, приводит цифры Науменко.

Одна из причин — дешевеющая ипотека.

"В 2017-м году, когда процентная ставка на "первичку" начала падать, люди сомневались: брать кредит или нет. Они боялись, что экономика вновь пойдет на спад. И вот наступает 2018-й, ипотека становится еще дешевле, экономика стабилизируется. Поэтому начали покупать новостройки", — рассказывает специалист отдела маркетинга ИСК "Союз" Евгений Крюков.

Кирилл Науменко,

исполнительный директор Союза строителей Алтайского края:

— Наш опрос показал, что около 67% горожан готовы поменять жилье. Одним нужно больше жилой площади, другим поменять район или перебраться поближе к работе, школе детей. Высокий спрос провоцирует рост цен на квартиры в строящихся домах. Если же предложения на рынке будет много, этого удастся избежать.

Как удержать цены

В Барнауле и Новоалтайске сейчас строится 107 многоквартирных домов. Разрешений выдано чуть больше, но по некоторым не подписаны проектные декларации, а значит продавать в них долевки нельзя.

Кирилл Науменко,

исполнительный директор Союза строителей Алтайского края:

— При таком высоком спросе, задел по строящемуся жилью мал. Рынку нужно около 150-160 действующих разрешений на строительство домов. С ними у компаний, банков и администрации будет время перестроить бизнес-процессы под обновленный закон о долевом строительстве. Это застрахует от резкого спада предложения с последующим ростом цен.

Науменко напомнил, что с 1 июля меняются принципы работы с дольщиками: гражданин может отнести свои деньги не строителю, а в банк на эскроу-счет (с 1 июля 2019-го года буде работать только такой принцип расчетов, — прим. ред.). Компании же станут возводить дома за счет кредитов.

Только из-за этого, считает Марина Кулакова, руководитель отдела продаж "Сети офисов недвижимости "Миэль", с 2019 года по 2021 год стоимость кв. м на "первичке" вырастет от 10% до 30%: "Большая часть экспертов сходится на цифре в 20%".