Эксперты: цена на квартиры в Барнауле приходит в норму

Купить квартиру в Барнауле на вторичном рынке

Купить готовую квартиру в Барнауле становится дороже уже второй квартал подряд, подчеркивает "Жилфонд". В феврале средневзвешенная цена квадратного метра выросла на 0,25% до уровня 45,54 тыс. рублей за кв. м. На 0,6% подорожала усредненная двухкомнатная квартира и на 0,7% трехкомнатная. Зато однокомнатная квартира подешевела на 0,27%.

Людмила Авдюхина, директор АН "Жилфонд", уточняет, что пока рано говорить о каком-то существенном росте, тем более, что цены сделок ниже цен экспозиции на 5-7%. "Это скорее свидетельство стабильного вторичного рынка квартира", — подчеркивает она. С коллегой согласен Константин Никтеев. По его словам, рынок все ближе к балансу платежеспособного спроса и цены предложения.

Константин Никитеев,

руководитель АН "Ключ-риэлт":

— Реально падает цена в сегменте хрущевок и ветхого жилья. Но я бы не сказал, что среднестатистическая однокомнатная квартира в Барнауле подешевела. Скорее всего на отчете риэлторов сказались два фактора: одним собственникам удалось продать качественные квартиры по высокой цене и в базах остались более дешевые, другие скорректировали предложение.

Эксперт рассказал, что еще в конце 2017 года однокомнатная квартира в панельном доме 97 серии предлагалась за 1,75 млн рублей. При этом покупали их за 1,5—1,6 млн рублей. Сейчас те, кто хочет продать квартиру, начали выставлять их примерно за эту цену.

Константин Никитеев,

руководитель АН "Ключ-риэлт":

— В других сегментах рынка недвижимости Барнаула цены "устаканивались" примерно также: снижаясь от завышенных ожиданий к реальному спросу. Для однокомнатных этот путь оказался длиннее. Цена была сильно перегрета, потому что их рассматривали как инвестиционные — приобретали для перепродаже с выгодой. Купив такую квартиру в 2014 году за 2 млн рублей, трудно продать ее за 1,5 млн.

Новостройки Барнаула дорожают

Сейчас цены действительно растут в сегменте новостроек. Это происходит с конца 2017 года из-за смены политики застройщиков Барнаула, считают риэлторы. Они стали предлагать более качественное жилье.

Марина Ракина,

соруководитель АН "Проспект-недвижимость":

— Вместо "ковровой бомбардировки" квартирами эконом-класса, застройщики стали предлагать более продуманные, уникальные проекты. Особенно это заметно на квартале 2033. Здесь есть большой выбор объектов более высокого класса и нам остается только предложить клиенту максимально подходящий вариант. Повышаться цены на эти новостройки будут и дальше вслед за строительством дома. Это обычная практика у строителей.

Что будет с ценами на недвижимость

По данным Росреестра, а 2017 году количество сделок на вторичном рынке жилья в Алтайском крае упало на 35,5%: с 214 до 137 тысяч штук. Отрицательную динамику фиксируют с 2015 года и пока нет предпосылок для роста. Это говорит о том, что квартиры в этом сегменте рынка жилой недвижимость в ближайшее время дорожать не будут, говорят эксперты.

Количество сделок на первичном рынке, напротив, подросло в 2017 году на 18%: с 6,2 до 7,4 тыс. Предпосылки к росту цены "квадрата" есть. Эксперты говорят, что к этому приведут законодательные изменения, из-за которых строительство в итоге станет дороже.

Данные инфографики АН "Жилфонд".