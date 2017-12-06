Дождались: цены на новостройки Барнаула начали расти

Марина Ракина, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая, говорит, что поднимать цены на "первичку" начали в середине ноября. Одними из первых прайсы скорректировали "Мой дом" (возводит ЖК на ул. Челюскинцев) и "Вира-Строй" (ЖК "Матрешки" на Балтийской). В декабре цены поднимет "Алгоритм". "Жилищная инициатива" придержит их еще месяц, но в январе все равно поднимет. В ЖК "Две эпохи" ПСК "Строительная перспектива" оставляет цены на квартиры в уже строящихся дома на "летнем" уровне. В новом, третьем по счету, цену поднимет.

В среднем новостройки подорожают на 5-6%. То есть цена увеличится на 100-200 тыс. рублей. Ракина связывает скачок цен со снижением ставки на ипотеку и повышением покупательского спроса.

Марина Ракина,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

— До кризиса стоимость квадратного метра в только заложенном доме была самой низкой относительного среднего предложения на рынке. К моменту ввода дома в эксплуатацию она повышалась на 30-40% — рост происходил ежеквартально. Строители объясняли это тем, что эти дома уже в более высокой степени готовности, выбор квартир стал меньше и так далее. С 2015 года, когда в кризис платежеспособный спрос сильно упал, цену на объекты не повышали. Но сейчас строители решили попробовать. Покупательская активность возросла с конца лета, когда ставки по ипотеке упали ниже 10%.

По данным Россреестра, в течение года число заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в крае не переваливало за 575 штук в месяц. Особенно мало сделок заключили в январе и феврале — 188 и 414 соответственно. Но в августе застройщики продали 740 "долевок", в сентябре — рекордные для этого года 818 штук, в октябре — 796 штук. Одновременно с этим возросло и количество зарегистрированных ипотечных кредитов: с 3,8 тыс. в июле до 4,7 тыс. в октябре.

Однако строители не разделяют оптимизма риэлторов и настаивают на том, что их решение вынужденное и не связано с повышением покупательского спроса.

Юрий Гатилов,

руководитель компании "Жилищная инициатива":

— Мы уже не можем работать на грани рентабельности: за два года, пока строители не "трогали" цену продажи, почти в два раза выросла стоимость стройматериалов. Плюс в силу вступили и еще будут вступать различные законодательные новшества, соблюдение которых требует дополнительных затрат. Поэтому строители вынуждены повышать цены на новостройки даже под страхом снижения продаж. Нам нужно жить.

Руководство строительных компаний края настроено решительно. Они готовы завершать текущие проекты за свой счет и продавать уже готовые, а значит более дорогие квартиры.

Компании же давно говорят о том, что состояние рынка и новые законодательные инициативы приведут к росту цен на квартиры в новостройках. Пусковым механизмом могло стать критичное снижение количества предложения и, похоже, время уже настало.

Кирилл Науменко,

руководитель агентства К2 Analitik:

— В августе на рынке новостроек Барнаула было 9 тысяч квартир. На данный момент предложение сократилось до примерно 7 тысяч позиций. Перспектив для значительного роста нет — строители не получили достаточного количества разрешений на строительство, то есть задел становится все меньше.

Эксперт отмечает: в 2015 году барнаульские компании получили 42 разрешения на многоэтажки, в 2016-м и 2017 — 21 и 20 соответственно. Между тем количество новых разрешений на строительство сопоставимо с введенными в эксплуатацию объектами. То есть задел новостроек на будущее не растет, а вот покупательский спрос увеличивается.

Кирилл Науменко,

руководитель агентства К2 Analitik:

— Количество продаж в августе 2017 года выросло относительно августа 2016-го на 50%. Аналогичный рост зафиксирован в сентябре и октябре, думаю, что и ноябрь будет в тренде. Риэлторы сейчас хлопают в ладоши: новостройки продаются очень хорошо.

Повышение цен на новостройки отражается и на вторичном рынке недвижимости, говорит Марина Ракина. По данным портала "Недвижимость Алтай", цены на б/у жилье в Барнауле растут с августа, прибавив к ноябрю 0,5%. Учитывая условия, в которых сейчас находится экономика страны и края, эксперты полагают, что резкого скачка цен на жилье в краевой столице не произойдет. Однако ситуация постоянно меняется. Накануне, например, руководство страны рассказало о мерах поддержки семей с детьми. В их числе — субсидирование ставки по ипотеке для тех, кто покупает новостройку.