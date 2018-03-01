Полным-полна коробушка: каким будет самый долгожданный квартал Барнаула

Новый квартал 2033 на пересечении улиц Попова и Энтузиастов, который начали активно застраивать с конца 2017 года, во многом уникален. Взять хотя бы набор застройщиков. Это прямые конкуренты, которые до сих пор старались строить на большом расстоянии друг от друга. Теперь им придется быть интереснее и лучше соседа по тротуару. Судя по уже заявленным проектам, битва за покупателя будет серьезной. Это, конечно, на руку последним.
Фишка 1: квартал без названия
Барнаульцы привыкли, что у кварталов, которые построены в городе в последние годы, есть названия: Лазурный, Дружный, "Времена года", "Балтийская крепость". У квартала 2033 нет названия. В нем расположены четыре жилых комплекса: Дружный 2 строит "Жилищная инициатива", "Крылья" от ИСК "Алгоритм", "Марс" предлагает "Адалин-Строй" и "Новую высоту" — ГК "Союз".
Справка: "массивная" история
Впервые квартал 2033 был разыгран на аукционе в 2014 году. Его выиграла некая компания "Жилой массив", накануне зарегистрированная в Барнауле. Она предложила за участок огромные деньги — 400 млн рублей. А потом исчезла.
Чиновники довольно долго разруливали ситуацию, и только летом 2015-го объявили повторные торги. Победил всем известный "Барнаулкапстрой" (100% принадлежат мэрии Барнаула), который теперь выступает заказчиком строительства. Подрядчики — тоже все строители Барнаула.
Фишка 2: самый спортивный квартал
Квартал 2033 станет одним из самых спортивных в Барнауле.
В жилых комплексах планируется устроить беговые и велодорожки, площадки для занятия йогой, баскетболом и волейболом.
Молодежи обещают спортивный рай: роллердромы и площадки для воркаута. Малышам — тематические игровые комплексы. Будет даже космический вариант.
При этом застройщики стараются выносить за пределы дворов парковки, в том числе гостевые. Для хранения авто предлагают подземные машино-места под домами, а также два крытых паркинга. Один из них на 300 мест должны построить уже в 2019 году.
И, наконец, важное преимущество — это соседство с нежилым кварталом 2035. Этот участок — рекреационная зона массовой застройки в границах улиц Солнечная поляна, Энтузиастов, Попова и Павловского тракта (Северо-Западный жилой микрорайон).
Здесь город запланировал тематический парк и спортивно-деловую зону, сообщил в феврале на встрече с журналистами замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин. Проект планировки "Барнаулкапстрой" утвердил в 2017 году.
По данным altapress.ru, у отдельных объектов квартала уже есть потенциальные инвесторы. В том числе на строительство тематического парка.
Цифра
40 тыс. рублей — средняя цена квадратного метра в квартале 2033.
Фишка 3: все нужные социальные объекты
Социальные объекты разместятся в середине квартала 2033, образовав просторную аллею. Строители сообщают, что предусмотрено несколько образовательных учреждений более чем на 1,5 тыс. мест.
Здесь планируют построить два детских сада на 240 мест каждый и школу на 1100 учащихся. Если планы удастся реализовать, то это будет самый "образовательный" квартал. До сих пор в Барнауле не удалось построить такой большой школы. Ту, что задумывали в квартале 2008, в итоге "урезали" до 550 учащихся.
Должна в квартале появиться и поликлиника. На проекте планировки видно, что ее хотят построить в форме полумесяца. Перед зданием предусмотрена просторная рекреация и парковка.
Пока администрация Барнаула не комментирует сроки и условия строительства поликлиники и других соцобъектов в квартале 2033. Первоочередная задача у города — построить их в уже заселенных кварталах. Например, пятиэтажную поликлинику с подстанцией скорой помощи хотят открыть на ул. Лазурной, 46.
С коммерческими объектами все проще. Уже известно, что на углу улиц Попова и Энтузиастов построят крупный торговый центр. А рядом с ЖК "Крылья" расположится двухэтажное здание кафе.
Фишка 4: все из кирпича
Строители долгое время держали в тайне планы по освоению площадок квартала 2033. Когда они раскрыли их, стало ясно, что каждый постарался предложить особенные проекты: все компании планируют продавать квартиры в кирпичных домах. Даже те, кто прежде больше предпочитал панели.
Кто-то будет строить высотки на основе монолитного каркаса с кирпичным заполнением и облицовкой из керамического кирпича. Кто-то — классические кирпичные дома. Технология диктует срок строительства дома. Классический "кирпич" возводить дольше всего. Впрочем, будут в квартале и панельные высотки с навесными фасадами. Они поднимутся раньше всех.
Выбранные технологии позволили проектировщикам пофантазировать над планировками. В итоге 2033 — это один из немногих молодых кварталов в Барнауле с таким колоссальным набором планировок.
Одна компания, например, решила обособить родительское пространство от других помещений. Для этого она устраивает второй санузел со входом со стороны спальни и нишей для гардеробной. В более просторных квартирах у этого застройщика появляется еще и гостевая зона также с отдельным санузлом.
Также в квартале есть высотки с просторными холлами в квартирах. В них достаточно места, чтобы наделить их еще одной функцией, кроме прихожей. Например, здесь можно устроить уютное место для чтения. Тем более что в таком пространстве легко встанет вместительный книжный стеллаж.
Факты о квартале
Фишка 5: интерактив и безопасность
Квартал 2033 строят с соблюдением современных требований к дружелюбному и безопасному городскому пространству. Компании, обязанные благоустраивать дворы своих жилых комплексов, построят специальные дороги для людей с ограниченными возможностями. Например, они исключают препятствия в виде бордюров, а тротуары оснастят сенсорными плитками.
В числе свежих решений — предложение специального программного обеспечения для жителей своего комплекса от одного из застройщиков. Приложение к телефону позволит владельцам квартир общаться с управляющей компанией, платить за коммуналку, а также контролировать территорию ЖК. Это решение будет полезно, например, родителям, которые смогут видеть, в какой части двора сейчас находится их ребенок.
Мнение
Марина Ракина,
президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края:
— Квартал 2033 интересен тем, что там есть разнообразные предложения квартир: в панельных, монолитных и кирпичных домах. Соответственно, и ценовое предложение разнообразное. При этом квартал хорошо продвигают и на него есть спрос. Люди приходят к нам с уже сформированной потребностью. Остается только найти подходящий для них вариант.
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