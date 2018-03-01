Полным-полна коробушка: каким будет самый долгожданный квартал Барнаула

Краткое содержание

Фишка 1: квартал без названия

Барнаульцы привыкли, что у кварталов, которые построены в городе в последние годы, есть названия: Лазурный, Дружный, "Времена года", "Балтийская крепость". У квартала 2033 нет названия. В нем расположены четыре жилых комплекса: Дружный 2 строит "Жилищная инициатива", "Крылья" от ИСК "Алгоритм", "Марс" предлагает "Адалин-Строй" и "Новую высоту" — ГК "Союз".

Справка: "массивная" история Впервые квартал 2033 был разыгран на аукционе в 2014 году. Его выиграла некая компания "Жилой массив", накануне зарегистрированная в Барнауле. Она предложила за участок огромные деньги — 400 млн рублей. А потом исчезла. Чиновники довольно долго разруливали ситуацию, и только летом 2015-го объявили повторные торги. Победил всем известный "Барнаулкапстрой" (100% принадлежат мэрии Барнаула), который теперь выступает заказчиком строительства. Подрядчики — тоже все строители Барнаула.

Фишка 2: самый спортивный квартал

Квартал 2033 станет одним из самых спортивных в Барнауле.

В жилых комплексах планируется устроить беговые и велодорожки, площадки для занятия йогой, баскетболом и волейболом.

Молодежи обещают спортивный рай: роллердромы и площадки для воркаута. Малышам — тематические игровые комплексы. Будет даже космический вариант.

При этом застройщики стараются выносить за пределы дворов парковки, в том числе гостевые. Для хранения авто предлагают подземные машино-места под домами, а также два крытых паркинга. Один из них на 300 мест должны построить уже в 2019 году.

И, наконец, важное преимущество — это соседство с нежилым кварталом 2035. Этот участок — рекреационная зона массовой застройки в границах улиц Солнечная поляна, Энтузиастов, Попова и Павловского тракта (Северо-Западный жилой микрорайон).

Здесь город запланировал тематический парк и спортивно-деловую зону, сообщил в феврале на встрече с журналистами замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин. Проект планировки "Барнаулкапстрой" утвердил в 2017 году.

По данным altapress.ru, у отдельных объектов квартала уже есть потенциальные инвесторы. В том числе на строительство тематического парка.

Цифра 40 тыс. рублей — средняя цена квадратного метра в квартале 2033.

Фишка 3: все нужные социальные объекты

Социальные объекты разместятся в середине квартала 2033, образовав просторную аллею. Строители сообщают, что предусмотрено несколько образовательных учреждений более чем на 1,5 тыс. мест.

Здесь планируют построить два детских сада на 240 мест каждый и школу на 1100 учащихся. Если планы удастся реализовать, то это будет самый "образовательный" квартал. До сих пор в Барнауле не удалось построить такой большой школы. Ту, что задумывали в квартале 2008, в итоге "урезали" до 550 учащихся.

Должна в квартале появиться и поликлиника. На проекте планировки видно, что ее хотят построить в форме полумесяца. Перед зданием предусмотрена просторная рекреация и парковка.

Пока администрация Барнаула не комментирует сроки и условия строительства поликлиники и других соцобъектов в квартале 2033. Первоочередная задача у города — построить их в уже заселенных кварталах. Например, пятиэтажную поликлинику с подстанцией скорой помощи хотят открыть на ул. Лазурной, 46.

С коммерческими объектами все проще. Уже известно, что на углу улиц Попова и Энтузиастов построят крупный торговый центр. А рядом с ЖК "Крылья" расположится двухэтажное здание кафе.

Фишка 4: все из кирпича

Строители долгое время держали в тайне планы по освоению площадок квартала 2033. Когда они раскрыли их, стало ясно, что каждый постарался предложить особенные проекты: все компании планируют продавать квартиры в кирпичных домах. Даже те, кто прежде больше предпочитал панели.

Кто-то будет строить высотки на основе монолитного каркаса с кирпичным заполнением и облицовкой из керамического кирпича. Кто-то — классические кирпичные дома. Технология диктует срок строительства дома. Классический "кирпич" возводить дольше всего. Впрочем, будут в квартале и панельные высотки с навесными фасадами. Они поднимутся раньше всех.

Выбранные технологии позволили проектировщикам пофантазировать над планировками. В итоге 2033 — это один из немногих молодых кварталов в Барнауле с таким колоссальным набором планировок.

Одна компания, например, решила обособить родительское пространство от других помещений. Для этого она устраивает второй сан­узел со входом со стороны спальни и нишей для гардеробной. В более просторных квартирах у этого застройщика появляется еще и гостевая зона также с отдельным сан­узлом.

Также в квартале есть высотки с просторными холлами в квартирах. В них достаточно места, чтобы наделить их еще одной функцией, кроме прихожей. Например, здесь можно устроить уютное место для чтения. Тем более что в таком пространстве легко встанет вместительный книжный стеллаж.

Факты о квартале

Фишка 5: интерактив и безопасность

Квартал 2033 строят с соблюдением современных требований к дружелюбному и безопасному городскому пространству. Компании, обязанные благоустраивать дворы своих жилых комплексов, построят специальные дороги для людей с ограниченными возможностями. Например, они исключают препятствия в виде бордюров, а тротуары оснастят сенсорными плитками.

В числе свежих решений — предложение специального программного обеспечения для жителей своего комплекса от одного из застройщиков. Приложение к телефону позволит владельцам квартир общаться с управляющей компанией, платить за коммуналку, а также контролировать территорию ЖК. Это решение будет полезно, например, родителям, которые смогут видеть, в какой части двора сейчас находится их ребенок.

Мнение

Марина Ракина,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края: