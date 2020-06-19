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19 июня
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Экономика

Банк России впервые за семь лет снизил ключевую ставку до 4,5%

Центробанк понизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5% Такое решение было принято из-за сильного воздействия дезинфляционных факторов по причине «затянувшихся» карантинных мер, сообщает ТАСС.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Это самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 года, а также самое низкое значение ставки с сентября 2013 года, отмечают «Ведомости».

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 4,5% годовых. Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в РФ и в мире», — сообщили в ЦБ.

Банк России сохранил прогноз по динамике ВВП, но его сокращение во втором квартале может быть более существенным, чем ожидалось ранее. Однако, считают в ЦБ, поэтапное снятие ограничительных мер в мае-июне способствует постепенному восстановлению ориентированных на потребление секторов, и в 2021—2022 гг. восстановительный рост российской экономики продолжится.

«Поддержку российской экономике оказывают дополнительные меры правительства и Банка России по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса», — говорится в сообщении Центробанка.

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