ЦБ: запасы золота в банках упали на 20% за два месяца

На 1 апреля остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, составили 227,3 млрд рублей — это минимум с августа 2019 года. За февраль—март объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд, или 17,2%.

На 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонн этого металла. За два месяца остатки сократились на 11,4 тонн (20,7%), сообщает РБК.

Банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, кроме ценных бумаг иностранных эмитентов, чья основная деятельность приходится на Россию, говорится в сообщении регулятора.