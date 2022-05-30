30 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

ЦБ: запасы золота в банках упали на 20% за два месяца

В ЦБ РФ заявили, что российские банки значительно сократили объем запасов драгоценных металлов.

Золотые слитки
Золотые слитки
СС0

На 1 апреля остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, составили 227,3 млрд рублей — это минимум с августа 2019 года. За февраль—март объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд, или 17,2%.

На 1 апреля в банках хранилось 43,8 тонн этого металла. За два месяца остатки сократились на 11,4 тонн (20,7%), сообщает РБК.

Банк России с 30 мая ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, кроме ценных бумаг иностранных эмитентов, чья основная деятельность приходится на Россию, говорится в сообщении регулятора.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость