Продуктовая корзина в Алтайском крае оказалась в числе самых дешевых в Сибири

Алтайский край оказался на предпоследней строчке среди регионов округа — доступнее минимальный набор продуктов только в Омской области.
Отмечается, что общая стоимость по сравнению с июнем упала на 1,4%, но к аналогичному периоду прошлого года выросла на 19,1%.
- Красноярский край — 5 910 рублей,
- Республика Хакасия — 5 818 рублей,
- Иркутская область — 5 474 рублей,
- Республика Алтай — 5 259 рублей,
- Республика Тыва — 5 212 рублей,
- Новосибирская область — 5 195 рублей,
- Кемеровская область — 5 011 рублей,
- Томская область — 5 002 рублей,
- Алтайский край — 4 939 рублей,
- Омская область — 4 548 рублей.
Минимальный набор
Стоимость условного набора продуктов питания определяется на основе цен на продукты и норм их потребления для одного человека.
Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов. Например, хлеб, макароны, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыба, молоко и так далее.