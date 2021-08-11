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Экономика

Продуктовая корзина в Алтайском крае оказалась в числе самых дешевых в Сибири

Новосибирскстат посчитал стоимость минимального набора продуктов в регионах Сибири в июле. Алтайский край может похватать небольшой стоимостью продуктовой корзины.

В Барнауле открыли первый на Алтае магазин торговой сети "Ашан". 29 июня 2015 года.
В Барнауле открыли первый на Алтае магазин торговой сети "Ашан". 29 июня 2015 года.
Анна Зайкова

Алтайский край оказался на предпоследней строчке среди регионов округа — доступнее минимальный набор продуктов только в Омской области.

Отмечается, что общая стоимость по сравнению с июнем упала на 1,4%, но к аналогичному периоду прошлого года выросла на 19,1%.

  • Красноярский край — 5 910 рублей,
  • Республика Хакасия — 5 818 рублей,
  • Иркутская область — 5 474 рублей,
  • Республика Алтай — 5 259 рублей,
  • Республика Тыва — 5 212 рублей,
  • Новосибирская область — 5 195 рублей,
  • Кемеровская область — 5 011 рублей,
  • Томская область — 5 002 рублей,
  • Алтайский край — 4 939 рублей,
  • Омская область — 4 548 рублей.

Минимальный набор

Стоимость условного набора продуктов питания определяется на основе цен на продукты и норм их потребления для одного человека.

Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов. Например, хлеб, макароны, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыба, молоко и так далее.

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