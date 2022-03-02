Цена на алтайский сыр преодолела психологический рубеж и рванула вверх

Средняя цена на сыр в Алтайском крае впервые за многие годы превысила 600 рублей за килограмм. По данным Алтайскрайстата, только за полтора месяца стоимость ходового продукта возросла на 5%.

Статистическое ведомство сообщает: средняя стоимость сыра в Алтайском крае составляет 623 рубля за килограмм. Самый дорогой продукт — в Барнауле (632 рубля), самый доступный — в Рубцовске (603 рубля). Это данные на 18 февраля.

В конце декабря Алтайкрайстат фиксировал цена на сыр на уровне 597 рублей за кило.

Ранее руководители алтайских маслосырзаводов рассказывали, что в 2021 году выросло цена на молоко, импортные закваски. Сложно сейчас и с другими расходниками — за 2021 год на 20% подорожал парафин для обработки сыра, а коробки, в которые его на заводах упаковывают, больше чем на 40%.

Сколько на Алтае сыра

Статистика утверждает: производство сыра в крае до последнего времени росло год от года. Если в 2017 году местные предприятия выпустили 94,8 тыс. тонн этого продукта, то в 2020-м — уже более 108 тыс. Есть данные и по году прошедшему — 103,7 тыс. тонн.

Эксперты полагают, что снижение производства связано с нехваткой качественного сырья. Мощностей по его переработке в Алтайском крае достаточно, а вот молока, даже при условии его закупки в соседних регионах, все равно не хватает.