Почему цена на бензин после 1 июля может вырасти на 10−12%

С начала июня в Алтайском крае прекратился рост розничных цен на бензин. К концу месяца цены останутся на прежнем уровне. Об этом altapress.ru рассказал вице-президент «Российского топливного союза» Юрий Матвейко. Что будет дальше, прогнозировать пока сложно.

Договорится ли правительство с нефтяниками

Несмотря на то, что оптовые цены продолжают расти, розничная стоимость бензина пока сохраняется в допустимых пределах — она не превышает процент инфляции за полугодие, который по разным оценкам составляет около 2.5%.

На данный момент розничные цены «заморожены» до 1 июля. В случае, если нефтяные компании выйдут из этой договоренности с правительством, биржевые цены могут вырасти на 10−12%. Вслед за ними обязательно пойдут вверх и розничные.

«Правда, этого может и не случиться, ситуация на рынке прояснится к середине июля," — отмечает Юрий Матвейко.

Юрий Матвейко,

вице-президент «Российского топливного союза»:

Если соглашение нефтяников с правительством не будет пролонгировано, биржа будет работать по рыночным механизмам. Поскольку мировая цена на нефтепродукты выше внутрироссийской на 15−17%, нефтяные компании вполне могут увеличить цену на бензин.

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Оптом уже намного дороже

Минимальный рост стоимости бензина в России в июне все-таки отмечается — примерно на 0.3%. В некоторых городах наблюдается даже более заметный рост. Например, в Кызыле он составил 1,4%, в Чите — 0,9%, сообщает РБК.

Что касается оптовой цены, то за прошедший май, по данным Росстата, в этом сегменте продаж стоимость бензина увеличилась на 17,5%. Это стало рекордным подорожанием с мая прошлого года. Хотя еще в феврале и марте цена падала в среднем на 4%.

Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. altapress.ru

Что прогнозирует Национальный топливный союз?

По оценкам Forbes стабильность цен на АЗС, поддерживаемая правительством, не может быть обеспечена на продолжительный срок — нефтяным компаниям невыгодно производить и поставлять бензин на внутренний рынок по заниженной цене. Поэтому они не заинтересованы в строительстве новых мощностей и производстве убыточного моторного топлива.

Подобного мнения придерживаются эксперты Независимого топливного союза. Они считают, что ручное управление правительства ценами на бензин не приносит ожидаемого эффекта. НТС прогнозирует, рост цен на бензин этим летом составит не менее 10−12%.

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

Впрочем, есть и оптимистичные экспертные прогнозы. Сергей Ежов, главный экономист VYGON Consulting, отвечая на вопросы RT предположил, что новая формула компенсирующего механизма станет дополнительной защитой оптовых цен. Она позволит устранить недостатки прежнего механизма компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок.

Это устранит риски повышения розничных цен. Но пока правительство такой механизм не озвучило.

Что показала проверка Козака?

17 июня глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию СМИ о росте цен в Сибири и на Дальнем Востоке. Козак ответил, что обсудит данный вопрос на совещании с представителями нефтяных компаний в тот же день.

По итогам совещания, Илья Джус, представитель Дмитрия Козака, отметил, что в среднем по стране в розничном сегменте серьезных ценовых диспропорций не обнаружено, превышение роста цен носит «лишь единичный характер».

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

Согласно данным Росстата, рост цен на бензин и дизельное топливо в Барнауле, начиная с 3 июня, перестал расти.

Стоимость бензина в Барнауле в 3 по 17 июня (рублей за литр):