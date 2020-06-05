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Экономика

Цены известной продуктовой сети в Барнауле заинтересовали УФАС

Антимонопольщики обратили внимание на рекламу тороговой сети «Ярче!», в которой говорится о «лучших ценах». Комиссия управления теперь выясняет, действительно ли магазин предлагает «лучшие цены» или данная фраза используется лишь для привлечения внимания клиентов.

Магазин "Ярче".
Магазин "Ярче".
Анна Зайкова

По предварительной оценке Алтайского краевого УФАС России реклама торговой сети «Ярче!» содержит признаки нарушения Федерального закона «О рекламе».

Реклама магазинов торговой сети «Ярче!»
Реклама магазинов торговой сети «Ярче!»
УФАС по Алтайскому краю.

Говоря о превосходстве своего ценового предложения, необходимо обязательно указывать конкретные характеристики и параметры сравнения, позволяющие сделать такой вывод, подчеркивают в антимонопольном ведомстве.

«Кроме того, такой заявленный сравнительный критерий должен быть достоверным и подтверждаться объективными доказательствами, например маркетинговым исследованием, опросом, экспертным мнением», — отметили специалисты.

В рекламе «Ярче!» таких параметров сравнения нет.

В связи с этим в действиях рекламодателя усмотрели признаки нарушения некоторых пунктов закона «О рекламе».

Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 25 июня.

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