Цены известной продуктовой сети в Барнауле заинтересовали УФАС

По предварительной оценке Алтайского краевого УФАС России реклама торговой сети «Ярче!» содержит признаки нарушения Федерального закона «О рекламе».
Говоря о превосходстве своего ценового предложения, необходимо обязательно указывать конкретные характеристики и параметры сравнения, позволяющие сделать такой вывод, подчеркивают в антимонопольном ведомстве.
«Кроме того, такой заявленный сравнительный критерий должен быть достоверным и подтверждаться объективными доказательствами, например маркетинговым исследованием, опросом, экспертным мнением», — отметили специалисты.
В рекламе «Ярче!» таких параметров сравнения нет.
В связи с этим в действиях рекламодателя усмотрели признаки нарушения некоторых пунктов закона «О рекламе».
Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 25 июня.