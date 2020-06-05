Цены известной продуктовой сети в Барнауле заинтересовали УФАС

Антимонопольщики обратили внимание на рекламу тороговой сети «Ярче!», в которой говорится о «лучших ценах». Комиссия управления теперь выясняет, действительно ли магазин предлагает «лучшие цены» или данная фраза используется лишь для привлечения внимания клиентов.