Цены на авиабилеты вырастут к летнему сезону

Руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал « Российской газете », что стоимость авиаперевозки внутри страны вырастет к летнему сезону.

Нерадько отметил, что скоро лето, а значит прогнозируется традиционное сезонное увеличение спроса на авиабилеты.

«По наиболее популярным курортным и туристическим направлениям», — уточнил он, добавив, что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается.

Сдерживанию цен поспособствует постепенное возобновление международного авиасообщения — это положительно скажется на операционной деятельности авиакомпаний.

Нерадько подчеркнул, что Росавиация мониторит текущую ситуацию, несмотря на то, что авиакомпании — коммерческие организации, которые ведут свою коммерческую деятельность самостоятельно.

При этом, по его словам, летом 2020 года произошло «значительное снижение цен на авиабилеты».

Ранее сообщали, что Барнаул оказался в списке из 13 российских городов, откуда запрещены авиарейсы в Турцию.