Цены на авиабилеты вырастут к летнему сезону

Нерадько отметил, что скоро лето, а значит прогнозируется традиционное сезонное увеличение спроса на авиабилеты.
«По наиболее популярным курортным и туристическим направлениям», — уточнил он, добавив, что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается.
Сдерживанию цен поспособствует постепенное возобновление международного авиасообщения — это положительно скажется на операционной деятельности авиакомпаний.
Нерадько подчеркнул, что Росавиация мониторит текущую ситуацию, несмотря на то, что авиакомпании — коммерческие организации, которые ведут свою коммерческую деятельность самостоятельно.
При этом, по его словам, летом 2020 года произошло «значительное снижение цен на авиабилеты».
Ранее сообщали, что Барнаул оказался в списке из 13 российских городов, откуда запрещены авиарейсы в Турцию.