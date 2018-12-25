Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
216

Цены на нефть рухнули на 7%

24 декабря цена нефти марки Brent опустилась ниже $51 за баррель. За сутки цена упала на 6,7%. Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, опустившись ниже отметки в $43 впервые с лета прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

Эксперты полагают, что причина такого резкого падения — рост запасов на мировых рынках и снижение спроса в связи с замедлением роста мировой экономики. Сдержать падение могут нестабильность в Персидском заливе и сделка ОПЕК+, считают эксперты, пишут «Ведомости».

Также рынки отреагировали на ситуацию с бюджетом США, не может принять конгресс, отмечает РИА Новости. Из-за отсутствия финансирования американское правительство частично остановило работу. Камнем преткновения при принятии бюджета стал вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом не смогли убедить демократов в необходимости выделить на эту цель $5 млрд.

Ранее первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что экономику России стало меньше «колбасить» от влияния внешних факторов, в том числе от колебаний стоимости нефти.

Антон Силуанов,
министр финансов:

Если помните, как раньше нас колбасило от изменения цен на нефть? Все это приводило к изменениям уровня курсовых соотношений, изменению инфляции. Сейчас эта зависимость, конечно, есть, но совершенно на других качественных уровнях.

Силуанов отметил, что сейчас изменения внешних условий замечаются не так сильно, как это было три года назад.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость