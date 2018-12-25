Цены на нефть рухнули на 7%

24 декабря цена нефти марки Brent опустилась ниже $51 за баррель. За сутки цена упала на 6,7%. Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, опустившись ниже отметки в $43 впервые с лета прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Эксперты полагают, что причина такого резкого падения — рост запасов на мировых рынках и снижение спроса в связи с замедлением роста мировой экономики. Сдержать падение могут нестабильность в Персидском заливе и сделка ОПЕК+, считают эксперты, пишут «Ведомости».

Также рынки отреагировали на ситуацию с бюджетом США, не может принять конгресс, отмечает РИА Новости. Из-за отсутствия финансирования американское правительство частично остановило работу. Камнем преткновения при принятии бюджета стал вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом не смогли убедить демократов в необходимости выделить на эту цель $5 млрд.

Ранее первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что экономику России стало меньше «колбасить» от влияния внешних факторов, в том числе от колебаний стоимости нефти.

Антон Силуанов,

министр финансов:

Если помните, как раньше нас колбасило от изменения цен на нефть? Все это приводило к изменениям уровня курсовых соотношений, изменению инфляции. Сейчас эта зависимость, конечно, есть, но совершенно на других качественных уровнях.

Силуанов отметил, что сейчас изменения внешних условий замечаются не так сильно, как это было три года назад.