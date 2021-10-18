Цены на продукты питания снижаются в Алтайском крае пять недель подряд

Снижение цен на социально значимые продукты питания фиксируют в Алтайском крае уже на протяжении пяти недель подряд, сообщили в региональном минэкономразвития.

В краевом минэке со ссылкой на данные Алтайкрайстата уточняют, что статистическое ведомство опубликовало данные об изменении потребительских цен в регионе по состоянию на 11 октября.

«На протяжении пяти недель зафиксировано снижение цен на морковь, яблоки и капусту», — указывают в министерстве.

В частности, с начала октября снизились розничные цены на рыбу мороженую на 4,7%, морковь — на 3,1%, капусту — на 2,8%, яблоки — на 2,3%, лук репчатый — на 1,7%.

«За неделю наибольшее снижение средних цен отмечено на рыбу мороженую — на 4,9%, или на 8,59 рубля за килограмм, морковь — на 2,8%, или на 0,94 рубля за килограмм», — говорится в официальном сообщении.

При этом имеет место и увеличение средних цен на некоторые продукты. Так, зафиксировано удорожание картофеля — на 17,6%, помидоры свежие — на 14%, яйца куриные — на 6,1%.

Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин Торговля овощами и фруктами Дмитрий Лямзин

При этом уточняется, что цены на эти продукты остаются минимальными по Сибири.

Факт В Алтайском крае из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, на 21 товар — ниже среднероссийского уровня.

Отметим, что вопрос контроля цен на продукты питания в 2021 году стоит на особом контроле государства.

Так, на минувшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул о необходимости введения дополнительных мер, направленных на сдерживание цен.

Михаил Мишустин в Барнауле. altairegion22.ru.

«Сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания», — заявил глава федерального правительства.

По информации федерального Минсельхоза, свое слово в удержании цен должна сказать финансовая поддержка аграриев. Так, на 2022 год планируется выделить дополнительно 5 млрд рублей овощеводам. На эти средства аграрии смогут получать субсидии — чтобы расширять и модернизировать производство, хранилища и селекционно-семеноводческие центры.

Малые и средние хозяйства власти обещают поддержать в прямом сбыте продукции.

Также Минсельхоз обещает поддержку производителям мяса. Им гарантируют льготы на закупку кормов, предоставят льготные кредиты.

Фото Михаила Полубедова , сайт «Вечерний Барнаул»

Ранее, летом текущего года, губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком подчеркивал, что цены на овощи в регионе росли в цене, но при этом оставались самыми дешевыми в Сибири.

В качестве действенного механизма снижения цен на продовольствие губернатор и зампредседателя Совета Федерации назвали обеспечение фермерам прямого доступа к реализации своей продукции.

Еще одним способом решить ценовой вопрос Виктор Томенко и Андрей Турчак определили развитие ярмарочной торговли.

«Речь идет не о стационарных рынках, а именно о ярмарках. По расчетам, увеличение ярмарок в два раза приведет к автоматическому снижению цен», — подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Глава региона, в свою очередь, отметил, что данный вопрос будет проработан.