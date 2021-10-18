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Экономика
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Цены на продукты питания снижаются в Алтайском крае пять недель подряд

Снижение цен на социально значимые продукты питания фиксируют в Алтайском крае уже на протяжении пяти недель подряд, сообщили в региональном минэкономразвития.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

В краевом минэке со ссылкой на данные Алтайкрайстата уточняют, что статистическое ведомство опубликовало данные об изменении потребительских цен в регионе по состоянию на 11 октября.

«На протяжении пяти недель зафиксировано снижение цен на морковь, яблоки и капусту», — указывают в министерстве.

В частности, с начала октября снизились розничные цены на рыбу мороженую на 4,7%, морковь — на 3,1%, капусту — на 2,8%, яблоки — на 2,3%, лук репчатый — на 1,7%.

«За неделю наибольшее снижение средних цен отмечено на рыбу мороженую — на 4,9%, или на 8,59 рубля за килограмм, морковь — на 2,8%, или на 0,94 рубля за килограмм», — говорится в официальном сообщении.

При этом имеет место и увеличение средних цен на некоторые продукты. Так, зафиксировано удорожание картофеля — на 17,6%, помидоры свежие — на 14%, яйца куриные — на 6,1%.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин
Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин
Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

При этом уточняется, что цены на эти продукты остаются минимальными по Сибири.

Факт

В Алтайском крае из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, на 21 товар — ниже среднероссийского уровня.

Отметим, что вопрос контроля цен на продукты питания в 2021 году стоит на особом контроле государства.

Так, на минувшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул о необходимости введения дополнительных мер, направленных на сдерживание цен.

Михаил Мишустин в Барнауле.
Михаил Мишустин в Барнауле.
altairegion22.ru.

«Сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всем мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания», — заявил глава федерального правительства.

По информации федерального Минсельхоза, свое слово в удержании цен должна сказать финансовая поддержка аграриев. Так, на 2022 год планируется выделить дополнительно 5 млрд рублей овощеводам. На эти средства аграрии смогут получать субсидии — чтобы расширять и модернизировать производство, хранилища и селекционно-семеноводческие центры.

Малые и средние хозяйства власти обещают поддержать в прямом сбыте продукции.

Также Минсельхоз обещает поддержку производителям мяса. Им гарантируют льготы на закупку кормов, предоставят льготные кредиты.

Фото Михаила Полубедова, сайт «Вечерний Барнаул»

Ранее, летом текущего года, губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком подчеркивал, что цены на овощи в регионе росли в цене, но при этом оставались самыми дешевыми в Сибири.

В качестве действенного механизма снижения цен на продовольствие губернатор и зампредседателя Совета Федерации назвали обеспечение фермерам прямого доступа к реализации своей продукции.

Еще одним способом решить ценовой вопрос Виктор Томенко и Андрей Турчак определили развитие ярмарочной торговли.

«Речь идет не о стационарных рынках, а именно о ярмарках. По расчетам, увеличение ярмарок в два раза приведет к автоматическому снижению цен», — подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Глава региона, в свою очередь, отметил, что данный вопрос будет проработан.

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