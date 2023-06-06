После заметных колебаний рублевого курса и изменения рыночных расценок на многие товары и услуги, дорожать стали и автомобили. В частности, Volkswagen Polo, Toyota Avalon и Kia KX3 стали отныне стоить куда дороже, чем раньше. Российские и китайские машины нового поколения также подорожали. Дилеры, используя схему параллельного импорта, также меняют часто цены — происходило это не только раньше. Это происходит и сейчас, и это совсем не удивляет никого. На Hyundai Santa Fe, например, цены повысились приблизительно в два раза. При этом, если сравнивать нынешние актуальные цены, то они меньше апрельских. Так происходит не только с этой моделью автомобиля.

Цены на Volkswagen Polo, Toyota Avalon и Kia KX3, MAZDA CX-4 и другие автомобили стали выше. Источник: avtogermes.ru.