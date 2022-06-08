8 июня
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Экономика

Цены не растут. Эксперты рассказали, чем нулевая инфляция опасна для России

Нулевая инфляция наблюдается в России с середины мая, цитирует президента Владимира Путина «Взгляд». Эксперты считают, что от такого процесса есть не только плюсы, но и минусы — в частности, это может свидетельствовать о неблагополучном спросе, который, в свою очередь, усиливает экономический спад.

Успеть за ценами.
Успеть за ценами.
Pixabay.com

По словам Путина, на 27 мая инфляция в годовом выражении составила 17,4%.

«При этом, начиная со второй половины мая, рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция (недельная. — Прим. ред.) находится на нулевой отметке», — заявил президент.

Говорить о минусах при годовой инфляции выше 17% — «странно», считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Однако недостатки все-таки имеются.

«В принципе, устойчивая дефляция, или более низкий темп инфляции, чем таргет ЦБ в 4%, может быть сигналом неблагополучия спроса в экономике, который может усилить экономический спад», — подчеркнула эксперт.

По данным Росстата, розничные продажи в апреле рухнули на 9,7% год к году. При этом в непродовольственной рознице спад оказался еще сильнее. Как утверждает Беленькая, это может быть связано с уменьшением реальных доходов населения, сокращением доступности кредитования и «переходом к сберегательной модели поведения из-за неуверенности в будущем».

«В ответ на слабый спрос продавцы и производители краткосрочно могут согласиться на снижение цен, однако стратегически скорее всего примут решение о сокращении инвестиций, производства и численности персонала. Это, в свою очередь, приведет к снижению доходов населения и спроса — так развивается кризисная спираль», — добавила Беленькая.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Норма или нет

Пока нулевая инфляция наблюдается только в недельном, а не годовом разрезе. Поэтому, уверена ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова, все еще может измениться.

Летом вряд ли следует ожидать резкого роста цен, поскольку многие сами выращивают фрукты и овощи.

«Уже в апреле проблема ажиотажного спроса на некоторые продукты питания в России была полностью устранена, соответственно, и не было оснований для завышения цен. Теперь началось лето, а для лета нулевая инфляция потребительских цен — вполне нормально», — утверждает Мильчакова.

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