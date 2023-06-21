Цены в Алтайском крае растут медленнее, чем в Сибири и России

Цены в Алтайском крае в мае 2023 года росли медленнее, чем в Сибирском федеральном округе (СФО) и России в целом, сообщает отделение Банка России по региону.

Майское подорожание

По данным ЦБ РФ, в мае годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась по сравнению с апрелем на 0,11 п.п. и составила 1,85%. Вместе с тем, это ниже, чем в СФО (1,98%) и в целом по РФ (2,51%).

Аналитики Банка России объясняют рост инфляции увеличением издержек в сфере непродовольственных товаров, а также повышением спроса на туристические услуги.

Инфляция май-2023. cbr.ru.

Продовольственные товары

Стоимость продовольственных товаров продолжила снижаться. Если в апреле их удешевление в годовом выражении составляло 0,98%, то в мае — уже 1,85%. Финансовый регулятор объясняет это, в первую очередь, рекордным урожаем пшена и гречки.

Рост продуктивности молочного стада привел к увеличению предложения сырого молока и, соответственно, снижению цен на него. Кроме того, большие запасы готовой молочной продукции привели к удешевлению творога, сметаны и сливок.

Объем производства кондитерских изделий в целом по РФ росли, поэтому в Алтайском крае, как и в прочих регионах страны, замедлился годовой рост цен на шоколад и «кондитерку».

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Непродовольственные товары

Годовой рост цен на непродовольственные товары в апреле составлял 0,21%, однако в мае увеличился до 0,60%. Это обусловлено, в первую очередь, повышением розничных цен на бензин из-за того, что ряд НПЗ закрылся на ремонт, спрос превысил предложение, а игроки ожидали корректировки топливного демпфера.

Кроме того, перестройка производственных цепочек привела к подорожанию отечественных легковых автомобилей. Иномарки тоже подорожали — из-за ослабления рубля и роста транспортных издержек.

Интерьер нового автомобиля Gelandewagen. Mercedes-Benz

Услуги

В сфере услуг цены также повышались. В мае годовой прирост достиг 11,29%, тогда как в апреле этот показатель составлял 9,85%. Аналитики ЦБ в качестве причины указывают рост спроса на внутренний туризм и, как следствие, подорожание авиа- и ж/д билетов.

Тренды и прогнозы

Инфляционные тренды Алтайского края соответствуют общероссийским. В целом по стране так же наблюдается рост стоимости непродовольственных товаров и услуг, а также удешевление продуктов питания.

Инфляция май-2023. cbr.ru.

Что касается Сибирского федерального округа, то семь из 10 входящих в него регионов демонстрируют инфляцию от 1,5% до 3% и только в трех регионах ее уровень оказался ниже 1,5% — в Новосибирской и Омской областях, а также в Хакасии.

В части прогнозов на краткосрочную перспективу Центробанк ожидает постепенного усиления ценового давления, которое, по мнению регулятора, уже началось.

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