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Цент доллар бережет. Финансовая викторина: какой вы инвестор?

На фондовом рынке есть возможность получить практически неограниченный доход. Однако не стоит забывать первое правило инвестирования: чем выше доходность, тем больше риск. Портал altapress.ru совместно с компанией «Открытие Брокер» предлагает пройти тест и узнать, хорошо ли вы разбираетесь в сфере инвестиций.

Монета.
Монета.
iStock

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АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045−06097−100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). Не является образовательной деятельностью. Проведение семинара не сопровождается выдачей документа об образовании и/или квалификации.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определенного портфеля, ведение отдельного инвестиционного счета, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещенные на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

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